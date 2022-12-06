Марокко — Испания: прогноз на матч чемпионата мира 6 декабря 2022 года
6 декабря в матче 1/8 финала чемпионата мира Испания сыграет с Марокко. Встреча состоится на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.45 мск. Фернандо Рапаллини из Аргентины — главный арбитр встречи.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, Испания — безоговорочный фаворит встречи. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.59, вероятность исхода — примерно 62%. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех Марокко — за 6.90 (13%).
Ставка в 1000 рублей на то, что команды не выявят победителя за 90 минут, принесет 4000 рублей, а чистая прибыль составит 3000 рублей.
Сборная Марокко не проигрывает 10 матчей подряд. На то, что она не уступит испанцам по истечении 90 минут, котировка — 2.50.
У «Фурии роха» две игры в группе завершились «верхом» по голам, а во встрече с Германией для этого не хватило всего одного мяча. ТБ 2.5 идет за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.69.
Вариант «обе забьют» предложен за 2.32, противоположный исход — за 1.61.
Эксперты считают, что автором гола в составе Испании с наибольшей долей вероятности станет Альваро Мората (2.40). У Марокко точного удара ждут от Хокима Зиеша и Юсефа Эн-Несири (5.00).
Три наиболее вероятных точных счета говорят о преимуществе команды Луиса Энрике:
Прогноз и ставка на матч Марокко — Испания
Сборная Марокко отлично обороняется — пропустила только в трех матчах из последних десяти. На групповом этапе африканцам удалось остановить Хорватию и Бельгию — те суммарно набили чуть больше 1 xG. Единственный мяч в ворота марокканцев влетел после удара своего же игрока — автогол забил Наиф Агуэрд.
Испания здорово отыграла только матч против Коста-Рики (7:0), но в двух других встречах забила всего по одному мячу. Массированную и качественную оборону команды Валида Реграги дважды пробить ей будет очень сложно, а тем более отличиться в обоих таймах.
Рекомендуемая ставка: Испания забьет только в одном из таймов за 1.87.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2