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Марокко — Испания: прогноз на матч чемпионата мира 6 декабря 2022 года

Прогноз на матч ЧМ Марокко — Испания 6 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Луис Энрике.
Фото Global Look Press

6 декабря в матче 1/8 финала чемпионата мира Испания сыграет с Марокко. Встреча состоится на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.45 мск. Фернандо Рапаллини из Аргентины — главный арбитр встречи.

Чемпионат мира. 1/8 финала
06 дек, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Марокко
Испания

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, Испания — безоговорочный фаворит встречи. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.59, вероятность исхода — примерно 62%. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех Марокко — за 6.90 (13%).

Ставка в 1000 рублей на то, что команды не выявят победителя за 90 минут, принесет 4000 рублей, а чистая прибыль составит 3000 рублей.

Сборная Марокко не проигрывает 10 матчей подряд. На то, что она не уступит испанцам по истечении 90 минут, котировка — 2.50.

У «Фурии роха» две игры в группе завершились «верхом» по голам, а во встрече с Германией для этого не хватило всего одного мяча. ТБ 2.5 идет за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.69.

Вариант «обе забьют» предложен за 2.32, противоположный исход — за 1.61.

Эксперты считают, что автором гола в составе Испании с наибольшей долей вероятности станет Альваро Мората (2.40). У Марокко точного удара ждут от Хокима Зиеша и Юсефа Эн-Несири (5.00).

Три наиболее вероятных точных счета говорят о преимуществе команды Луиса Энрике:

  • 1:0 в пользу Испании идет за 5.10;

  • 2:0 — за 6.10;

  • ничья 1:1 — за 7.20.

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Прогноз и ставка на матч Марокко — Испания

Сборная Марокко отлично обороняется — пропустила только в трех матчах из последних десяти. На групповом этапе африканцам удалось остановить Хорватию и Бельгию — те суммарно набили чуть больше 1 xG. Единственный мяч в ворота марокканцев влетел после удара своего же игрока — автогол забил Наиф Агуэрд.

Испания здорово отыграла только матч против Коста-Рики (7:0), но в двух других встречах забила всего по одному мячу. Массированную и качественную оборону команды Валида Реграги дважды пробить ей будет очень сложно, а тем более отличиться в обоих таймах.

Рекомендуемая ставка: Испания забьет только в одном из таймов за 1.87.

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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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