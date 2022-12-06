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Марокко — Испания: где смотреть матч чемпионата мира 6 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЧМ Марокко — Испания 6 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Гави.
Фото Global Look Press

6 декабря на чемпионате мира по футболу состоятся заключительные матчи 1/8 финала. В одном из них сойдутся сборные Испании и Марокко. Встреча пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер», а также сайт matchtv.ru. Трансляция стартует в 17.45 мск. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Фернандо Рапаллини из Аргентины.

Чемпионат мира. 1/8 финала
06 дек, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Марокко
Испания

Испания — фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу чемпионов мира-2010 в основное время можно поставить с коэффициентом 1.59, что приблизительно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех Марокко — за еще большие 6.90 (13%).

Ставка в 1000 рублей на африканскую сборную в случае ее выхода в четвертьфинал принесет выплату в 6900 рублей и чистую прибыль в 5900 рублей.

Сборная Марокко не проигрывает 10 матчей подряд. На то, что она не уступит испанцам по истечении 90 минут, котировка — 2.50.

У «Фурии роха» две игры в группе завершились «верхом» по голам, а во встрече с Германией для этого не хватило всего одного мяча. ТБ 2.5 идет за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.69.

Африканцы здорово играют в обороне — в последних 10 матчах мяч в их ворота влетел всего четыре раза. ИТБ2 (1.5) можно взять за 1.90, ИТМ2 (1.5) — за такой же коэффициент.

Криштиану Роналду. Кажется, Роналду едет в Саудовскую Аравию. Что он покажет за 200 млн евро в год?

Вариант «обе забьют» предложен за 2.32, противоположный исход — за 1.61.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят вот так:

  • 1:0 в пользу Испании — 5.10;

  • 2:0 — 6.10;

  • ничья 1:1 — 7.20.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Спартак

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Зенит

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Спартак

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Спартак

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Краснодар

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Локомотив

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Факел

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