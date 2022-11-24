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Сегодня, 15:15

Уругвай — Южная Корея: где смотреть матч чемпионата мира 24 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Уругвай — Южная Корея 24 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Сборная Уругвая празднует гол в ворота Перу.
Фото Global Look Press

24 ноября в группе H сыграют сборные Уругвая и Южной Кореи. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени на стадионе «Эдьюкейшн Сити», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 15.55 мск. Главный арбитр встречи — француз Клеман Тюрпен.

Чемпионат мира. Группа H
24 нояб, 16:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Уругвай
Корея

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами команду Суареса. Поставить на Уругвай можно за 1.75, это примерно 55% вероятности. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех южнокорейцев — за 5.70 (18%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

Победа Японии над Германией показала, что азиатские сборные способны удивлять. Если считаете, что Южная Корея может не проиграть Уругваю, оформите ставку за 2.20.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.27, Ф2(0) — за 4.20.

Вариант «обе забьют» вообще не встречался у Уругвая в последних пяти матчах и лишь однажды прошел у Южной Кореи. Поставить на то, что обмена голами не будет, можно за 1.64.

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Эксперты не ждут результативной встречи — поставить на тотал меньше 2.5 можно за 1.64, тогда как обратный исход доступен за 2.40.

Гол Сон Хын Мина оценили в 4.00, Луиса Суареса — в 2.60.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу Уругвая — за 5.20;

• 1:1 — за 6.60;

• 2:1 — за 6.80.

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Бразилия — Сербия: прогноз на матч чемпионата мира 24 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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