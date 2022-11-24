24 ноября в группе H сыграют сборные Уругвая и Южной Кореи. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени на стадионе «Эдьюкейшн Сити», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 15.55 мск. Главный арбитр встречи — француз Клеман Тюрпен.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами команду Суареса. Поставить на Уругвай можно за 1.75, это примерно 55% вероятности. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех южнокорейцев — за 5.70 (18%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

Победа Японии над Германией показала, что азиатские сборные способны удивлять. Если считаете, что Южная Корея может не проиграть Уругваю, оформите ставку за 2.20.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.27, Ф2(0) — за 4.20.

Вариант «обе забьют» вообще не встречался у Уругвая в последних пяти матчах и лишь однажды прошел у Южной Кореи. Поставить на то, что обмена голами не будет, можно за 1.64.

Эксперты не ждут результативной встречи — поставить на тотал меньше 2.5 можно за 1.64, тогда как обратный исход доступен за 2.40.

Гол Сон Хын Мина оценили в 4.00, Луиса Суареса — в 2.60.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу Уругвая — за 5.20;

• 1:1 — за 6.60;

• 2:1 — за 6.80.