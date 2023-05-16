Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

16 мая, 13:15

PARI помогла болельщику «Лады» провести тренировку с кумирами в рамках проекта «Герои твоей команды»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Герои твоей команды» — проект букмекерской компании PARI, посвященный самым верным спортивным фанатам. Компания собирает истории болельщиков из разных уголков страны на специальной странице и снимает об этом документальные фильмы. Сайт будет пополняться новыми историями в течение года. Если у поклонников спорта есть заветная мечта, связанная с любимой командой, они могут рассказать о себе на странице проекта. PARI намерена осуществить как можно больше желаний.

У болельщиков тольяттинской «Лады» в этом году сбылась мечта о возвращении любимого клуба в КХЛ. Один из поклонников команды, местный житель Антон, испытал двойное счастье. PARI помогла ему исполнить заветное желание — выйти на лед с кумирами.

Любовь к «Ладе» Антону передал отец. Сын болеет за клуб из Тольятти почти 20 лет, не пропускает домашние матчи и даже гоняет на выезды. Антон работает в антикварной лавке, а для поддержания формы играет во флорбол, защищая ворота своей команды.

Роль вратаря Антон выбрал, когда увидел в игре за «Ладу» Василия Кошечкина. Бывший голкипер сборной России — уроженец Тольятти, выступал за «Ладу» в 2003-2007 и 2008-2009 годах. Как признается Антон, именно с тех лет он мечтал сыграть в воротах против профессиональных хоккеистов.

Антон много лет искал возможность осуществить мечту и написал о ней PARI. При содействии «Лады» компания помогла Антону оказаться на одном льду с настоящими профи из его любимой команды. Хотя, как признался болельщик, сначала он принял все за розыгрыш. «Сказал: это шутка, пранк? В первый день никому ничего не говорил», — рассказал Антон.

Тем не менее выход на лед состоялся. А больше всего Антона порадовало, что тренировка получилась полноценной. Его любимые игроки отработали броски по воротам без поддавков: «Страшно еще бьют. Шайба — бам-бам. Они прямо нормально побросали, я почувствовал», — поделился эмоциями болельщик «Лады».

Хоккей
Прогнозы на спорт
ХК Лада
0
Читайте также
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Новый контракт Родиона Амирова
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Ничушкина оставят в «Колорадо» несмотря на скандал
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Рублев — Янник Ханфман: прогноз на матч ATP Рим 16 мая 2023 года

«Интер» — «Милан»: где смотреть матч Лиги чемпионов 16 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости