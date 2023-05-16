16 мая российский теннисист Андрей Рублев попробует выйти в четвертьфинал «мастерса» в Риме. Его соперником по матчу 1/8 финала станет немец Янник Ханфман. Встреча начнется не ранее 15.45 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Единственная игра между соперниками завершилась уверенной победой Рублева.

В предстоящей встрече Андрей снова уверенный фаворит, считает букмекерская компания Olimpbet. На успех второй ракетки России можно поставить с коэффициентом 1.32, что приблизительно 75% вероятности исхода. Триумф Ханфмана доступен за 3.39 (25%).

При ставке в 1000 рублей на немецкого игрока в случае его выхода в следующий раунд выплата составит 3390 рублей.

Предыдущие два матча на турнире в столице Италии Рублев выиграл со счетом 2:0. На повторение исхода котировка — 1.92.

Тотал больше 20.5 гейма оценен в 1.65, ТМ 20.5 — в 2.23.

На то, что Ханфман выиграет хотя бы 10 геймов, коэффициент — 1.69. На меньшее количество можно поставить за 2.08.

Успех Рублева с форой (-3.5) доступен за 1.77, Ф2(+3.5) — за 2.06. Молчана и Давидовича-Фокина Андрей одолел с превосходством в четыре и более гейма.

Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Янник Ханфман

Рублев крайне хорош во время грунтовой серии — выиграл титул в Монте-Карло, дошел до финала в Баня-Луке (уступил Лайовичу), а в Мадриде оступился о друга — Карена Хачанова. В Риме Андрей налегке прошел Молчана и Давидовича-Фокина — обоих в двух сетах.

Для Ханфмана матч против российского теннисиста будет уже шестым за последние восемь дней. 31-летнему немцу будет уже не так просто передвигаться по корту и отбиваться от пушечных выстрелов Рублева, которому римские корты подходят как нельзя лучше. Да и в целом по уровню эти ребята несопоставимы.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-3.5) за 1.77.

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