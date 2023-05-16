Андрей Рублев — Янник Ханфман: прогноз на матч ATP Рим 16 мая 2023 года
16 мая российский теннисист Андрей Рублев попробует выйти в четвертьфинал «мастерса» в Риме. Его соперником по матчу 1/8 финала станет немец Янник Ханфман. Встреча начнется не ранее 15.45 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Единственная игра между соперниками завершилась уверенной победой Рублева.
В предстоящей встрече Андрей снова уверенный фаворит, считает букмекерская компания Olimpbet. На успех второй ракетки России можно поставить с коэффициентом 1.32, что приблизительно 75% вероятности исхода. Триумф Ханфмана доступен за 3.39 (25%).
При ставке в 1000 рублей на немецкого игрока в случае его выхода в следующий раунд выплата составит 3390 рублей.
Предыдущие два матча на турнире в столице Италии Рублев выиграл со счетом 2:0. На повторение исхода котировка — 1.92.
Тотал больше 20.5 гейма оценен в 1.65, ТМ 20.5 — в 2.23.
На то, что Ханфман выиграет хотя бы 10 геймов, коэффициент — 1.69. На меньшее количество можно поставить за 2.08.
Успех Рублева с форой (-3.5) доступен за 1.77, Ф2(+3.5) — за 2.06. Молчана и Давидовича-Фокина Андрей одолел с превосходством в четыре и более гейма.
Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Янник Ханфман
Рублев крайне хорош во время грунтовой серии — выиграл титул в Монте-Карло, дошел до финала в Баня-Луке (уступил Лайовичу), а в Мадриде оступился о друга — Карена Хачанова. В Риме Андрей налегке прошел Молчана и Давидовича-Фокина — обоих в двух сетах.
Для Ханфмана матч против российского теннисиста будет уже шестым за последние восемь дней. 31-летнему немцу будет уже не так просто передвигаться по корту и отбиваться от пушечных выстрелов Рублева, которому римские корты подходят как нельзя лучше. Да и в целом по уровню эти ребята несопоставимы.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-3.5) за 1.77.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6