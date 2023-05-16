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16 мая, 12:15

Андрей Рублев — Янник Ханфман: прогноз на матч ATP Рим 16 мая 2023 года

Прогноз на матч ATP Рим Андрей Рублев — Янник Ханфман 16 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

16 мая российский теннисист Андрей Рублев попробует выйти в четвертьфинал «мастерса» в Риме. Его соперником по матчу 1/8 финала станет немец Янник Ханфман. Встреча начнется не ранее 15.45 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Единственная игра между соперниками завершилась уверенной победой Рублева.

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В предстоящей встрече Андрей снова уверенный фаворит, считает букмекерская компания Olimpbet. На успех второй ракетки России можно поставить с коэффициентом 1.32, что приблизительно 75% вероятности исхода. Триумф Ханфмана доступен за 3.39 (25%).

При ставке в 1000 рублей на немецкого игрока в случае его выхода в следующий раунд выплата составит 3390 рублей.

Предыдущие два матча на турнире в столице Италии Рублев выиграл со счетом 2:0. На повторение исхода котировка — 1.92.

Тотал больше 20.5 гейма оценен в 1.65, ТМ 20.5 — в 2.23.

На то, что Ханфман выиграет хотя бы 10 геймов, коэффициент — 1.69. На меньшее количество можно поставить за 2.08.

Успех Рублева с форой (-3.5) доступен за 1.77, Ф2(+3.5) — за 2.06. Молчана и Давидовича-Фокина Андрей одолел с превосходством в четыре и более гейма.

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Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Янник Ханфман

Рублев крайне хорош во время грунтовой серии — выиграл титул в Монте-Карло, дошел до финала в Баня-Луке (уступил Лайовичу), а в Мадриде оступился о друга — Карена Хачанова. В Риме Андрей налегке прошел Молчана и Давидовича-Фокина — обоих в двух сетах.

Для Ханфмана матч против российского теннисиста будет уже шестым за последние восемь дней. 31-летнему немцу будет уже не так просто передвигаться по корту и отбиваться от пушечных выстрелов Рублева, которому римские корты подходят как нельзя лучше. Да и в целом по уровню эти ребята несопоставимы.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-3.5) за 1.77.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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Локомотив – Факел
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20.05 16:30
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 - : -
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20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Краснодар – Ростов
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