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«Реал» — «Гранада»: где смотреть матч ла лиги 2 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал» — «Гранада» 2 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Родриго.
Фото Getty Images

2 декабря мадридский «Реал» попробует закрепиться на первом месте в чемпионате Испании. Команда Карло Анчелотти на домашнем «Сантьяго Бернабеу» в 15-м туре сыграет с «Гранадой». Стартовый свисток арбитра Пабло Гонсалеса Фуэртеса прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна за онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 15-й тур
02 дек, 20:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Гранада

«Реал» — безоговорочный фаворит встречи. На победу хозяев поля в букмекерской компании Olimpbet можно поставить за 1.17, вероятность данного результата очень высока — примерно 85%. Выигрыш «Гранады» предложен за 14.75 (3%), мирный исход — за 8.00 (12%).

Четыре последних матча мадридцы выиграли с разницей минимум в два гола: Ф1(-1.5) в предстоящей встрече оценена в 1.50, а Ф1(-2.5) — в 2.21.

Если случится обмен голами, сыграет пари за 1.98. Если этого не произойдет, тогда выиграет ставка за 1.84.

ТБ 2.5 предложено взять за небольшие 1.35, поэтому стоит рассмотреть ТБ 3.5 за 1.90.

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Победу «Реала» в первом тайме и в матче можно оформить за 1.49.

Забьют ли хозяева больше трех голов? Положительному ответу отведен коэффициент 1.59.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Гранада
ФК Реал
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«Локомотив» — «Зенит»: команда Семака возьмет реванш за поражение в первом круге по мнению Адамяна
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
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