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Сегодня, 14:15

PARI и «Пари НН» представили форму в честь Максима Горького на центральных улицах Нижнего Новгорода

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Форма «Пари НН» к 155-летию Максима Горького.
Фото Александр Чугунов.
Форма «Пари НН» к 155-летию Максима Горького.
Фото Александр Чугунов.
Форма «Пари НН» к 155-летию Максима Горького.
Фото Александр Чугунов.
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Футбольный клуб «Пари НН» при поддержке своего генерального партнера, букмекерской компании PARI, представил альтернативный вариант формы на сезон-2023/24 в ключевых локациях Нижнего Новгорода.

В день презентации в центре Нижнего Новгорода вывесили гигантские джерси из новой коллекции. Футболки «Пари НН» украсили три здания на Большой Покровской и Рождественской улицах. Все, кто гуляет по центру города, могут увидеть их издалека.

Форма «Пари НН» к 155-летию Максима Горького.
Фото Александр Чугунов.

Новая форма «Пари НН» посвящена 155-летию со дня рождения Максима Горького. Великий писатель — самый известный уроженец Нижнего Новгорода. В родном городе он прожил почти треть своей жизни — 25 лет. С 1932 по 1990 год город назывался Горький. Сейчас в Нижнем Новгороде несколько десятков мест, связанных с писателем.

Для дизайна футболок в честь Максима Горького создатели выбрали стильную черную расцветку и украсили джерси желтой вертикальной полосой, составленной из цитат писателя. На воротник и рукава футболок нанесли элементы с отсылками к юбилею и творчеству Горького. Первый матч в новой форме команда проведет 2 сентября на своем поле против казанского «Рубина».

Форма «Пари НН» к 155-летию Максима Горького.
Фото Александр Чугунов.

В марте PARI и «Пари НН» представили основной комплект формы, вдохновленный главной городской достопримечательностью — Стрелкой. Его презентацию также провели в центре Нижнего Новгорода. Тогда организаторы акции «одели» в новые футболки памятники на главных улицах города.

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«Краснодар» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 2 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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