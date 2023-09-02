PARI и «Пари НН» представили форму в честь Максима Горького на центральных улицах Нижнего Новгорода
Футбольный клуб «Пари НН» при поддержке своего генерального партнера, букмекерской компании PARI, представил альтернативный вариант формы на сезон-2023/24 в ключевых локациях Нижнего Новгорода.
В день презентации в центре Нижнего Новгорода вывесили гигантские джерси из новой коллекции. Футболки «Пари НН» украсили три здания на Большой Покровской и Рождественской улицах. Все, кто гуляет по центру города, могут увидеть их издалека.
Новая форма «Пари НН» посвящена 155-летию со дня рождения Максима Горького. Великий писатель — самый известный уроженец Нижнего Новгорода. В родном городе он прожил почти треть своей жизни — 25 лет. С 1932 по 1990 год город назывался Горький. Сейчас в Нижнем Новгороде несколько десятков мест, связанных с писателем.
Для дизайна футболок в честь Максима Горького создатели выбрали стильную черную расцветку и украсили джерси желтой вертикальной полосой, составленной из цитат писателя. На воротник и рукава футболок нанесли элементы с отсылками к юбилею и творчеству Горького. Первый матч в новой форме команда проведет 2 сентября на своем поле против казанского «Рубина».
В марте PARI и «Пари НН» представили основной комплект формы, вдохновленный главной городской достопримечательностью — Стрелкой. Его презентацию также провели в центре Нижнего Новгорода. Тогда организаторы акции «одели» в новые футболки памятники на главных улицах города.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0