PARI и «Пари НН» представили форму в честь Максима Горького на центральных улицах Нижнего Новгорода

Футбольный клуб «Пари НН» при поддержке своего генерального партнера, букмекерской компании PARI, представил альтернативный вариант формы на сезон-2023/24 в ключевых локациях Нижнего Новгорода.

В день презентации в центре Нижнего Новгорода вывесили гигантские джерси из новой коллекции. Футболки «Пари НН» украсили три здания на Большой Покровской и Рождественской улицах. Все, кто гуляет по центру города, могут увидеть их издалека.

Форма «Пари НН» к 155-летию Максима Горького. Фото Александр Чугунов.

Новая форма «Пари НН» посвящена 155-летию со дня рождения Максима Горького. Великий писатель — самый известный уроженец Нижнего Новгорода. В родном городе он прожил почти треть своей жизни — 25 лет. С 1932 по 1990 год город назывался Горький. Сейчас в Нижнем Новгороде несколько десятков мест, связанных с писателем.

Для дизайна футболок в честь Максима Горького создатели выбрали стильную черную расцветку и украсили джерси желтой вертикальной полосой, составленной из цитат писателя. На воротник и рукава футболок нанесли элементы с отсылками к юбилею и творчеству Горького. Первый матч в новой форме команда проведет 2 сентября на своем поле против казанского «Рубина».

Форма «Пари НН» к 155-летию Максима Горького. Фото Александр Чугунов.

В марте PARI и «Пари НН» представили основной комплект формы, вдохновленный главной городской достопримечательностью — Стрелкой. Его презентацию также провели в центре Нижнего Новгорода. Тогда организаторы акции «одели» в новые футболки памятники на главных улицах города.