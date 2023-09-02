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Сегодня, 14:15

«Краснодар» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 2 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 2 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Краснодар» — «Спартак».
Фото Global Look Press

2 сентября «Спартак» отправится на выезд к «Краснодару». Игра седьмого тура РПЛ пройдет на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток арбитра Алексея Сухого прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
02 сент, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Спартак

Аналитики букмекерской компании считают, что у парней Гильермо Абаскаля меньше шансов на успех в предстоящем поединке: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.33, это около 41% вероятности. Выигрыш красно-белых предложен за 2.93 (33%). Ничья оценена в 3.77 (26%).

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«Спартак» был сильнее в трех очных встречах подряд. На то, что гости не уступят и сейчас, котировка 1.63.

Верите, что счет в матче откроют хозяева? На первый меткий удар от «Краснодара» можно сыграть за 1.87. Результативный старт «Спартака» оценен в 2.12.

Соперники огорчали друг друга больше двух раз в семи поединках. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.14.

Кайл Уокер (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Манчестер Сити» — «Фулхэм»: прогноз на матч АПЛ 2 сентября 2023 года

«Спартак» отличился и пропустил в семи встречах подряд. Вариант «обе забьют» идет за 1.63, обратный рынок — за 2.27.

В последних семи очных матчах команды на двоих оформили 32 мяча — это по 4.5 в среднем за 90 минут. Такое количество голов редко забивают за один тайм — поставить на результативные выстрелы в обоих таймах предложено за 1.64.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.60.

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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PARI и «Пари НН» представили форму в честь Максима Горького на центральных улицах Нижнего Новгорода
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

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П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

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Ахмат

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