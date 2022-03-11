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Сегодня, 17:15

Осечка «Барселоны» в Лиге Европы принесла игроку букмекера 696 000 рублей

Виталий Пудздрав
«Барселона» — «Галатасарай» — 0:0.
Фото Global Look Press

10 марта первая встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Галатасараем» завершилась вничью 0:0. Матч прошел на стадионе «Камп Ноу».

«Барселона» считалась явным фаворитом, но один из игроков БЕТСИТИ был не согласен и перед матчем поставил 80 000 рублей на ничью с коэффициентом 8.70.

Каталонцы владели игровым и территориальным преимуществом, но вырвать победу так и не смогли. Команда Хави нанесла 14 ударов по воротам турецкого клуба — в створ пришлись четыре.

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Голкипер Иньяки Пенья, арендованный зимой именно у «Барселоны», справился со всеми и сохранил «Галатасараю» шансы на выход в четвертьфинал второго по значимости еврокубка. Примечательно, что это первый «сухой» матч испанского голкипера за время аренды в турецком клубе.

На 79-й минуте встречи «Галатасарай» забил, но мяч Гомиса был отменен из-за офсайда.

Голов соперники так и не забили, а счастливчик получил на выплату 696 000 рублей после финального свистка.

Лига Европы УЕФА
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ФК Барселона
ФК Галатасарай
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Г
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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