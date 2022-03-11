Осечка «Барселоны» в Лиге Европы принесла игроку букмекера 696 000 рублей

10 марта первая встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Галатасараем» завершилась вничью 0:0. Матч прошел на стадионе «Камп Ноу».

«Барселона» считалась явным фаворитом, но один из игроков БЕТСИТИ был не согласен и перед матчем поставил 80 000 рублей на ничью с коэффициентом 8.70.

Каталонцы владели игровым и территориальным преимуществом, но вырвать победу так и не смогли. Команда Хави нанесла 14 ударов по воротам турецкого клуба — в створ пришлись четыре.

Голкипер Иньяки Пенья, арендованный зимой именно у «Барселоны», справился со всеми и сохранил «Галатасараю» шансы на выход в четвертьфинал второго по значимости еврокубка. Примечательно, что это первый «сухой» матч испанского голкипера за время аренды в турецком клубе.

На 79-й минуте встречи «Галатасарай» забил, но мяч Гомиса был отменен из-за офсайда.

Голов соперники так и не забили, а счастливчик получил на выплату 696 000 рублей после финального свистка.