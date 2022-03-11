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Сегодня, 14:15

«Локомотив» — ЦСКА: Березуцким нужен новый подвиг Языджи в дерби

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА
Матвей Леонов
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
В прошлом туре новичок забил победный гол на 97-й минуте.

12 марта в 21-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на «РЖД-Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
12 мар, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
ЦСКА

«Локомотив» — ЦСКА: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победит ЦСКА. На команду гостей можно поставить с котировкой 2.30 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а победа «Локомотива» есть в линии за 3.40 (30%).

Ф1(+1) идет за 1.31, а Ф2(-1) за 3.50.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.27, ТМ 2.5 можно взять за 1.68.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.00. Обратный результат есть за 1.82.

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«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и анализ матча

«Локомотив» успешно и уверенно играет против ЦСКА на родном стадионе уже четыре года. Железнодорожники не проигрывают красно-синим на «РЖД-Арене» уже четыре матча подряд. Три из них они выиграли. Также вспомним о том, что «Локо» выиграл два последних домашних матча в РПЛ: с «Уфой» (2:0) и с «Химками» (3:2).

Однако ЦСКА тоже показывает неплохой футбол. Команда Алексея Березуцкого идет на серии из четырех побед, две из которых были добыты на чужом поле. В общем, игра будет трудной для обеих команд. Поэтому сделаем ставку на то, что «обе забьют», за 2.00. Тем более что она играет уже в двух очных встречах команд. ЦСКА также забивает в двух гостевых встречах подряд.

В двух встречах подряд независимо от места проведения игры забивал и турецкий новичок ЦСКА Юсуф Языджи. В последнем матче против «Нижнего» он принес своей команде победу, забив гол в самой концовке встречи. Давайте поставим на то, что турок продолжит забивать за ЦСКА, а «Локо» не повезет так же, как и «Спартаку». Поставить на гол Языджи можно за 2.95.

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«Локомотив» — ЦСКА: ставка на матч

Турецкий новичок ЦСКА Юсуф Языджи отлично начал свою карьеру в чемпионате России. На счету форварда уже два гола в двух матчах. Не повезло даже московскому «Спартаку».

В такой форме турок может забить и в грядущем дерби. Поставим на его гол в ворота «Локомотива» за 2.95.

Рекомендуемая ставка: Юсуф Языджи забьет за 2.95.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Сочи

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П
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Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
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Спартак

 11 1 3
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