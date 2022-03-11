В прошлом туре новичок забил победный гол на 97-й минуте.

12 марта в 21-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на «РЖД-Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

«Локомотив» — ЦСКА: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победит ЦСКА. На команду гостей можно поставить с котировкой 2.30 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а победа «Локомотива» есть в линии за 3.40 (30%).

Ф1(+1) идет за 1.31, а Ф2(-1) — за 3.50.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.27, ТМ 2.5 можно взять за 1.68.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.00. Обратный результат есть за 1.82.

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и анализ матча

«Локомотив» успешно и уверенно играет против ЦСКА на родном стадионе уже четыре года. Железнодорожники не проигрывают красно-синим на «РЖД-Арене» уже четыре матча подряд. Три из них они выиграли. Также вспомним о том, что «Локо» выиграл два последних домашних матча в РПЛ: с «Уфой» (2:0) и с «Химками» (3:2).

Однако ЦСКА тоже показывает неплохой футбол. Команда Алексея Березуцкого идет на серии из четырех побед, две из которых были добыты на чужом поле. В общем, игра будет трудной для обеих команд. Поэтому сделаем ставку на то, что «обе забьют», за 2.00. Тем более что она играет уже в двух очных встречах команд. ЦСКА также забивает в двух гостевых встречах подряд.

В двух встречах подряд независимо от места проведения игры забивал и турецкий новичок ЦСКА Юсуф Языджи. В последнем матче против «Нижнего» он принес своей команде победу, забив гол в самой концовке встречи. Давайте поставим на то, что турок продолжит забивать за ЦСКА, а «Локо» не повезет так же, как и «Спартаку». Поставить на гол Языджи можно за 2.95.

«Локомотив» — ЦСКА: ставка на матч

Турецкий новичок ЦСКА Юсуф Языджи отлично начал свою карьеру в чемпионате России. На счету форварда уже два гола в двух матчах. Не повезло даже московскому «Спартаку».

В такой форме турок может забить и в грядущем дерби. Поставим на его гол в ворота «Локомотива» за 2.95.

Рекомендуемая ставка: Юсуф Языджи забьет за 2.95.