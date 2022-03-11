«Локомотив» — ЦСКА: Березуцким нужен новый подвиг Языджи в дерби
12 марта в 21-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на «РЖД-Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
«Локомотив» — ЦСКА: коэффициенты букмекеров на матч
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победит ЦСКА. На команду гостей можно поставить с котировкой 2.30 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а победа «Локомотива» есть в линии за 3.40 (30%).
Ф1(+1) идет за 1.31, а Ф2(-1) — за 3.50.
Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.27, ТМ 2.5 можно взять за 1.68.
Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.00. Обратный результат есть за 1.82.
«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и анализ матча
«Локомотив» успешно и уверенно играет против ЦСКА на родном стадионе уже четыре года. Железнодорожники не проигрывают красно-синим на «РЖД-Арене» уже четыре матча подряд. Три из них они выиграли. Также вспомним о том, что «Локо» выиграл два последних домашних матча в РПЛ: с «Уфой» (2:0) и с «Химками» (3:2).
Однако ЦСКА тоже показывает неплохой футбол. Команда Алексея Березуцкого идет на серии из четырех побед, две из которых были добыты на чужом поле. В общем, игра будет трудной для обеих команд. Поэтому сделаем ставку на то, что «обе забьют», за 2.00. Тем более что она играет уже в двух очных встречах команд. ЦСКА также забивает в двух гостевых встречах подряд.
В двух встречах подряд независимо от места проведения игры забивал и турецкий новичок ЦСКА Юсуф Языджи. В последнем матче против «Нижнего» он принес своей команде победу, забив гол в самой концовке встречи. Давайте поставим на то, что турок продолжит забивать за ЦСКА, а «Локо» не повезет так же, как и «Спартаку». Поставить на гол Языджи можно за 2.95.
«Локомотив» — ЦСКА: ставка на матч
Турецкий новичок ЦСКА Юсуф Языджи отлично начал свою карьеру в чемпионате России. На счету форварда уже два гола в двух матчах. Не повезло даже московскому «Спартаку».
В такой форме турок может забить и в грядущем дерби. Поставим на его гол в ворота «Локомотива» за 2.95.
Рекомендуемая ставка: Юсуф Языджи забьет за 2.95.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7