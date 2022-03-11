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Сегодня, 15:15

«Атлетико» — «Кадис»: где смотреть матч чемпионата Испании 11 марта

Прямая трансляция матча ла лиги «Атлетико» — «Кадис»
Виталий Пудздрав
Футболисты «Атлетико».
Фото Global Look Press

11 марта в 28-м туре чемпионата Испании между собой сыграют «Атлетико» и «Кадис». Встреча пройдет в Мадриде на «Ванда Метрополитано» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на сервисе Okko.

Испания. Лига 1. 28-й тур
11 мар, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Кадис

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Атлетико». На команду из Мадрида можно поставить с котировкой 1.30 — это примерно 74% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.20 (18%), а победа «Кадиса» есть в линии за 13.5 (8%).

  • Ф1(-1) идет за 1.48;

  • Ф2(+1) — за 2.65.

 

При ставке в 1000 рублей на победу «Кадиса» потенциальная выплата составит 13 500 рублей.

Ставка «Кадис» не проиграет» есть в линии за 3.70.

 
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Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 6.90. Для «Атлетико» доступна котировка в 8.10, а для «Кадиса» — 9.60.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.95. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.92.

  • ТМ 0.5 — 15.5;

  • Обе забьют: нет — 1.55;

  • Точный счет: 3:1 — 12.5.

Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Кадис
12
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
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 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
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 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
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Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
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Реми Кабелла

Краснодар

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Зенит

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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
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Спартак

 11 1 3
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 15 1 0
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