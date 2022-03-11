11 марта в 28-м туре чемпионата Испании между собой сыграют «Атлетико» и «Кадис». Встреча пройдет в Мадриде на «Ванда Метрополитано» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Атлетико». На команду из Мадрида можно поставить с котировкой 1.30 — это примерно 74% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.20 (18%), а победа «Кадиса» есть в линии за 13.5 (8%).

Ф1(-1) идет за 1.48 ;

Ф2(+1) — за 2.65.

При ставке в 1000 рублей на победу «Кадиса» потенциальная выплата составит 13 500 рублей.

Ставка «Кадис» не проиграет» есть в линии за 3.70.

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 6.90. Для «Атлетико» доступна котировка в 8.10, а для «Кадиса» — 9.60.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.95. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.92.