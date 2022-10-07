7 октября в чемпионате Испании состоится матч, в котором «Осасуна» примет «Валенсию». Встречу восьмого тура примет стадион «Эль Садар», обслужит ее арбитр Мигель Анхель Ортис Арьяс. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на онлайн-платформе «Okko Спорт». Старт эфира и матча — в 22.00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Осасуны» чуть больше шансов на победу. Взять ее можно за 2.45, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.30 (28%), успех «Валенсии» идет за чуть меньшие 3.10 (32%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей принесет выигрыш в 3100 рублей.

Однако можете подстраховаться и взять Х2 за 1.59.

Эксперты предполагают, что матч получится суховатым на голы: ТБ 2.5 идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.71.

Вариант «обе забьют» котируется за 1.95, обратный результат — за 1.85.

Пенальти и удаление идут за близкие коэффициенты — 3.00 и 3.20 соответственно.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — за 6.10;

1:0 в пользу «Осасуны» — за 6.70;

тот же результат в сторону «Валенсии» — за 7.80.

Прогноз и ставка на матч «Осасуна» — «Валенсия»

«Осасуна» в начале сезона набрала 13 очков в семи матчах и идет шестой, а у «Валенсии» только 10 баллов. При этом «летучие мыши» кошмарно играют на выезде — добыли всего одну ничью в трех играх. А вот красные победили в родных стенах трижды при одном поражении. Они не зря считаются фаворитами встречи.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.72.