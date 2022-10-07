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7 октября, 17:15

«Осасуна» — «Валенсия»: прогноз на матч ла лиги 7 октября 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Осасуна» — «Валенсия» 7 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Осасуна».
Фото Global Look Press

7 октября в чемпионате Испании состоится матч, в котором «Осасуна» примет «Валенсию». Встречу восьмого тура примет стадион «Эль Садар», обслужит ее арбитр Мигель Анхель Ортис Арьяс. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на онлайн-платформе «Okko Спорт». Старт эфира и матча — в 22.00 по московскому времени.

Испания. Лига 1. 8-й тур
07 окт, 22:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
1:2
Валенсия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Осасуны» чуть больше шансов на победу. Взять ее можно за 2.45, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.30 (28%), успех «Валенсии» идет за чуть меньшие 3.10 (32%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей принесет выигрыш в 3100 рублей.

Однако можете подстраховаться и взять Х2 за 1.59.

Эксперты предполагают, что матч получится суховатым на голы: ТБ 2.5 идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.71.

Вариант «обе забьют» котируется за 1.95, обратный результат — за 1.85.

Пенальти и удаление идут за близкие коэффициенты — 3.00 и 3.20 соответственно.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.10;

  • 1:0 в пользу «Осасуны» — за 6.70;

  • тот же результат в сторону «Валенсии» — за 7.80.

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Прогноз и ставка на матч «Осасуна» — «Валенсия»

«Осасуна» в начале сезона набрала 13 очков в семи матчах и идет шестой, а у «Валенсии» только 10 баллов. При этом «летучие мыши» кошмарно играют на выезде — добыли всего одну ничью в трех играх. А вот красные победили в родных стенах трижды при одном поражении. Они не зря считаются фаворитами встречи.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.72.

Футбол
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ФК Валенсия
ФК Осасуна
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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