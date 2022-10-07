«Осасуна» — «Валенсия»: прогноз на матч ла лиги 7 октября 2022 года
7 октября в чемпионате Испании состоится матч, в котором «Осасуна» примет «Валенсию». Встречу восьмого тура примет стадион «Эль Садар», обслужит ее арбитр Мигель Анхель Ортис Арьяс. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на онлайн-платформе «Okko Спорт». Старт эфира и матча — в 22.00 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Осасуны» чуть больше шансов на победу. Взять ее можно за 2.45, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.30 (28%), успех «Валенсии» идет за чуть меньшие 3.10 (32%).
Ставка в 1000 рублей на триумф гостей принесет выигрыш в 3100 рублей.
Однако можете подстраховаться и взять Х2 за 1.59.
Эксперты предполагают, что матч получится суховатым на голы: ТБ 2.5 идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.71.
Вариант «обе забьют» котируется за 1.95, обратный результат — за 1.85.
Пенальти и удаление идут за близкие коэффициенты — 3.00 и 3.20 соответственно.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
-
ничья 1:1 — за 6.10;
-
1:0 в пользу «Осасуны» — за 6.70;
-
тот же результат в сторону «Валенсии» — за 7.80.
Прогноз и ставка на матч «Осасуна» — «Валенсия»
«Осасуна» в начале сезона набрала 13 очков в семи матчах и идет шестой, а у «Валенсии» только 10 баллов. При этом «летучие мыши» кошмарно играют на выезде — добыли всего одну ничью в трех играх. А вот красные победили в родных стенах трижды при одном поражении. Они не зря считаются фаворитами встречи.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1