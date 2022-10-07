«Факел» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 8 октября 2022 года
8 октября в 12-м туре встретятся «Факел» и «Зенит». Игра начнется в 14.00 по московскому времени на Центральном стадионе профсоюзов, в прямом эфире ее покажут телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — 13.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ почти не верят в хозяев. Поставить на успех воронежцев можно за коэффициент 9.80, это около 10% вероятности исхода. Ничья идет за 5.70 (15%), а победу «Зенита» оценили в скромные 1.32 (75%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 5700 рублей.
Если считаете, что «Факел» не уступит на родном поле, оформите ставку за 3.60.
Улучшите коэффициент при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 2.04, Ф2(-1.5) — за 1.83.
Эксперты не смогли однозначно решить, будет ли игра результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.95, обратный исход — в 1.91.
С вариантом «обе забьют» ситуация однозначнее — такой исход маловероятен (2.03).
В стане «Зенита» голов можно ждать от Ивана Сергеева (2.03), Малкома (2.10) и Мостового (2.55). У «Факела» может отличиться Георгий Гонгадзе (4.73).
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Зенита» за 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Зенит»
«Зенит» — фаворит любого матча. Питерцы — единственные не побежденные в этом сезоне, и «Факел» вряд ли их остановит. Команда Семака набрала слишком мощный ход. Но, с другой стороны, родные стены придают воронежцам силы. На Центральном стадионе они забивали «Спартаку», «Динамо» и «Локомотиву» минимум по мячу. Не всегда получалось набрать очки, но огорчали соперника они гарантированно. Можно предположить, что и «Зенит» не избежит этой участи.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.03.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1