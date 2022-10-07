8 октября в 12-м туре встретятся «Факел» и «Зенит». Игра начнется в 14.00 по московскому времени на Центральном стадионе профсоюзов, в прямом эфире ее покажут телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — 13.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ почти не верят в хозяев. Поставить на успех воронежцев можно за коэффициент 9.80, это около 10% вероятности исхода. Ничья идет за 5.70 (15%), а победу «Зенита» оценили в скромные 1.32 (75%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 5700 рублей.

Если считаете, что «Факел» не уступит на родном поле, оформите ставку за 3.60.

Улучшите коэффициент при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 2.04, Ф2(-1.5) — за 1.83.

Эксперты не смогли однозначно решить, будет ли игра результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.95, обратный исход — в 1.91.

С вариантом «обе забьют» ситуация однозначнее — такой исход маловероятен (2.03).

В стане «Зенита» голов можно ждать от Ивана Сергеева (2.03), Малкома (2.10) и Мостового (2.55). У «Факела» может отличиться Георгий Гонгадзе (4.73).

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Зенита» за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Зенит»

«Зенит» — фаворит любого матча. Питерцы — единственные не побежденные в этом сезоне, и «Факел» вряд ли их остановит. Команда Семака набрала слишком мощный ход. Но, с другой стороны, родные стены придают воронежцам силы. На Центральном стадионе они забивали «Спартаку», «Динамо» и «Локомотиву» минимум по мячу. Не всегда получалось набрать очки, но огорчали соперника они гарантированно. Можно предположить, что и «Зенит» не избежит этой участи.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.03.