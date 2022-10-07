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7 октября, 19:15

«Факел» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 8 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Зенит» 8 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Георгий Гонгадзе, «Факел».
Фото Официальный сайт «Факела»

8 октября в 12-м туре встретятся «Факел» и «Зенит». Игра начнется в 14.00 по московскому времени на Центральном стадионе профсоюзов, в прямом эфире ее покажут телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:1
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ почти не верят в хозяев. Поставить на успех воронежцев можно за коэффициент 9.80, это около 10% вероятности исхода. Ничья идет за 5.70 (15%), а победу «Зенита» оценили в скромные 1.32 (75%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 5700 рублей.

Если считаете, что «Факел» не уступит на родном поле, оформите ставку за 3.60.

Улучшите коэффициент при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 2.04, Ф2(-1.5) — за 1.83.

Эксперты не смогли однозначно решить, будет ли игра результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.95, обратный исход — в 1.91.

С вариантом «обе забьют» ситуация однозначнее — такой исход маловероятен (2.03).

В стане «Зенита» голов можно ждать от Ивана Сергеева (2.03), Малкома (2.10) и Мостового (2.55). У «Факела» может отличиться Георгий Гонгадзе (4.73).

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Зенита» за 6.20.

Сергей Семак, &laquo;Зенит&raquo;. «Факел» — «Зенит»: воронежские трибуны — не помеха для Семака

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Зенит»

«Зенит» — фаворит любого матча. Питерцы — единственные не побежденные в этом сезоне, и «Факел» вряд ли их остановит. Команда Семака набрала слишком мощный ход. Но, с другой стороны, родные стены придают воронежцам силы. На Центральном стадионе они забивали «Спартаку», «Динамо» и «Локомотиву» минимум по мячу. Не всегда получалось набрать очки, но огорчали соперника они гарантированно. Можно предположить, что и «Зенит» не избежит этой участи.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.03.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
1
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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