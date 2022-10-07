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7 октября, 15:15

СКА — «Витязь»: где смотреть матч КХЛ 7 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ СКА — «Витязь» 7 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Марат Хайруллин, СКА.
Фото Официальный сайт СКА.

7 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся СКА и «Витязь». Игра начнется в 19.30 по московскому времени в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Эфир стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев отличные шансы на победу. Поставить на СКА можно с коэффициентом 1.45, это примерно 68% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.70 (21%), успех «Витязя» — за 6.70 (11%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае успеха выплата составит 4700 рублей.

Если считаете, что «Витязь» не уступит на Неве, можете поставить на этот исход за 2.45.

Знаете победителя матча? Успех хозяев за пределами основного времени оценили в 1.20, гостей — в 4.60.

Эксперты уверены, что игра получится результативной. Котировка на тотал больше 4.5 шайбы — 1.70.

Могут ли питерцы забить минимум четыре шайбы? Шансы неплохие — ИТБ1 (3.5) идет за 2.15. А вот у «Витязя» все скромнее — ИТБ2 (1.5) предложен за 1.97.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 2:2 — за 9.00;

• 4:1 — за 10.0;

• 3:1 — за 10.5.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Спартак

 11
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Владимир Сычевой

Оренбург

 9
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Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Спартак

 5
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Зенит

 5
И К Ж
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Локомотив

 12 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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