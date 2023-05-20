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«Оренбург» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 20 мая 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Зенит» 20 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Андрей Мостовой.
Фото Global Look Press

Чемпион России «Зенит» в 28-м туре РПЛ сыграет с «Оренбургом». Игра состоится на арене «Газовик» 20 мая и начнется в 16.30 по московскому времени по свистку арбитра Алексея Сухого. В прямом эфире понаблюдать за командами можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Картинка появится на экране в 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Зенит

«Зенит» — фаворит предстоящей встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу команды из Санкт-Петербурга можно поставить с коэффициентом 1.95, что приблизительно 51% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.98 (22%), триумф «Оренбурга» — за близкие 3.68 (27%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев, если они придушат чемпиона, принесет выплату в 3680 рублей.

В первом круге «Зенит» разорвал соперника со счетом 8:0. На победу сине-бело-голубых с форой (-1.5) мяча в очередном матче котировка — 3.17.

Тотал больше 3.5 гола доступен за 2.08, ТМ 3.5 — за 1.79. В четырех прошедших играх питерцев случился «верх».

«Зенит» — самая результативная команда РПЛ, в среднем она забивает 2.59 мяча за игру. ИТБ2 (1.5) идет за 1.60, ИТБ2 (2.5) — за 2.65.

«Оренбург» отличился во всех десяти играх после зимней паузы, а «Зенит» ушел с поля без гола всего в двух встречах из 12. На обмен результативными атаками можно поставить за скромные 1.43, на противоположный исход — за 2.81.

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Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Зенит»

«Зениту» по сути уже ничего не нужно — чемпионов в последних турах ждет импровизированное турне по городам. Оренбург — один из них. Команда Марцела Лички играет по-прежнему задорно, но все так же нестабильно: из 10 последних матчей выиграл четыре, четыре раза уступил и дважды сыграл вничью. В двух предыдущих турах оренбуржцы проиграли «Уралу» и ЦСКА (оба раза по 1:2).

Петербуржцы, конечно, особенно сильно напрягаться не будут. Тем не менее, проиграть середняку вряд ли входит в их планы, даже если они выйдут смешанным составом. Например, после оформления чемпионства сине-бело-голубые уже провели очень бодрый матч с «Краснодаром» (2:2), в котором сделали все, чтобы не уступить.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 1.91.

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ФК Зенит
ФК Оренбург
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«Локомотив» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 20 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
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Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
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Зенит

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