«Оренбург» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 20 мая 2023 года
Чемпион России «Зенит» в 28-м туре РПЛ сыграет с «Оренбургом». Игра состоится на арене «Газовик» 20 мая и начнется в 16.30 по московскому времени по свистку арбитра Алексея Сухого. В прямом эфире понаблюдать за командами можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Картинка появится на экране в 16.25 мск.
«Зенит» — фаворит предстоящей встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу команды из Санкт-Петербурга можно поставить с коэффициентом 1.95, что приблизительно 51% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.98 (22%), триумф «Оренбурга» — за близкие 3.68 (27%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев, если они придушат чемпиона, принесет выплату в 3680 рублей.
В первом круге «Зенит» разорвал соперника со счетом 8:0. На победу сине-бело-голубых с форой (-1.5) мяча в очередном матче котировка — 3.17.
Тотал больше 3.5 гола доступен за 2.08, ТМ 3.5 — за 1.79. В четырех прошедших играх питерцев случился «верх».
«Зенит» — самая результативная команда РПЛ, в среднем она забивает 2.59 мяча за игру. ИТБ2 (1.5) идет за 1.60, ИТБ2 (2.5) — за 2.65.
«Оренбург» отличился во всех десяти играх после зимней паузы, а «Зенит» ушел с поля без гола всего в двух встречах из 12. На обмен результативными атаками можно поставить за скромные 1.43, на противоположный исход — за 2.81.
Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Зенит»
«Зениту» по сути уже ничего не нужно — чемпионов в последних турах ждет импровизированное турне по городам. Оренбург — один из них. Команда Марцела Лички играет по-прежнему задорно, но все так же нестабильно: из 10 последних матчей выиграл четыре, четыре раза уступил и дважды сыграл вничью. В двух предыдущих турах оренбуржцы проиграли «Уралу» и ЦСКА (оба раза по 1:2).
Петербуржцы, конечно, особенно сильно напрягаться не будут. Тем не менее, проиграть середняку вряд ли входит в их планы, даже если они выйдут смешанным составом. Например, после оформления чемпионства сине-бело-голубые уже провели очень бодрый матч с «Краснодаром» (2:2), в котором сделали все, чтобы не уступить.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 1.91.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6