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«Оренбург» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 10 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Оренбург» — «Ростов» 10 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Сергей Песьяков.
Фото Global Look Press

10 апреля «Оренбург» примет «Ростов» в рамках 22-го тура чемпионата России. Команды сыграют на стадионе «Газовик» в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начнется в 16.55. Встречу обслужит судья Роман Сафьян.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
10 апр, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Ростов

Букмекерская контора Olimpbet назвала фаворитом «Оренбург». На победу хозяев доступна котировка 2.21, что составляет примерно 45% вероятности. Успех «Ростова» предложен за 3.23 (28%), ничья — за похожие 3.68 (27%).

Ставка в 1000 рублей на команду Валерия Карпина в случае благоприятного исхода принесет выигрыш в 3230 рублей.

Ростовчане победили в трех турах РПЛ подряд. Верите, что донской клуб продолжит беспроигрышную серию? Ставка Х2 предложена за 1.70.

В трех последних очных матчах забивали обе команды. На обмен результативными ударами и в этот раз доступна котировка 1.56, обратный рынок идет за 2.43.

«Оренбург» больше 80% вторых таймов домашних матчей завершил с голами, у «Ростова» — 89% вторых 45-минуток на выезде кончились забитыми мячами. На голы обеих команд после перерыва есть коэффициент 2.75.

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Наиболее вероятный промежуток времени во втором тайме, когда могут быть оформлены мячи, — с 76-й по 90-ю минуты. Это событие идет за 1.83.

Эксперты ожидают нескольких голов: тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.66, ТМ 2.5 — за 2.29.

Наиболее вероятный точный счет, по версии аналитиков Olimpbet, — 1:1. Этот исход предложен за 6.40.

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Футбол
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ФК Оренбург
ФК Ростов
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«Барселона» — «Жирона»: прогноз на матч ла лиги 10 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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