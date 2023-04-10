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«Барселона» — «Жирона»: прогноз на матч ла лиги 10 апреля 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Барселона» — «Жирона» 10 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Гави.
Фото Global Look Press

10 апреля в рамках 28-го тура чемпионата Испании «Жирона» приедет в гости к «Барселоне». Встреча на стадионе «Камп Ноу» начнется по свистку арбитра Матеу Лаоса в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка по платной подписке покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Испания. Ла Лига. 28-й тур
10 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Жирона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet уверены в победе «блауграны». На победу «Барсы» дан скромный коэффициент в 1.31, что составляет около 73% вероятности. Ничья оценена в 5.77 (17%), успех «Жироны» — в увесистые 10.00 (10%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выигрыш в 5770 рублей, если «блауграна» пожалеет каталонских соседей.

В последних пяти матчах «Барса» забивала в среднем 1.6 мяча за игру, а «Жирона» — 1.8. На тотал больше 2.5 гола предложена котировка 1.61, ТМ 2.5 идет за 2.41.

«Барселона» еще не проигрывала «Жироне». Верите, что в этот раз гости не уступят команде Хави? Опция Х2 предложена на 3.62.

«Барса» забила в восьми последних матчах каталонских земляков, но «Жирона» лишь в трех. Обмен голами оценен в 2.03, обратный рынок — в 1.79.

Наиболее вероятный точный счет, по версии аналитиков Olimpbet, — 2:0 в пользу хозяев. На этот исход можно поставить за 6.43.

&laquo;Ростов&raquo;. «Оренбург» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 10 апреля 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Жирона»

«Блауграна» ни разу не проиграла на «Камп Ноу» в этом сезоне примеры, набрав 11 побед и две ничьи. Последнее поражение при родных трибунах случилось в мае прошлого года. Еще у лидеров чемпионата Испании серия домашних побед из пяти встреч, в которых они пропустили лишь раз. А всего на «Камп Ноу» в этом сезоне «Барса» пропустила лишь дважды — чести удостоились только «Реал» и «Эспаньол».

«Жирона» в этом сезоне относительно неудачно играет на выезде: лишь две победы при семи поражениях. Но при этом бело-красные делят с мадридским «Атлетико» пятое место в Испании по голам в гостях (17) — в среднем обе команды забивали по 1.3 гола за 90 минут.

Жиронцы вряд ли украдут хотя бы ничью с «Камп Ноу», но могут забить и потрепать нервы «Барсе» которая обидно вылетела из Кубка Испании, а до этого попрощалась с еврокубками.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.03.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Жирона
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«Оренбург» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 10 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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