«Оренбург» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 16 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
16 июля в первом туре РПЛ на стадионе «Газовик» сыграют «Оренбург» и «Крылья Советов». Матч начнется в 17.30 по московскому времени, обслужит его арбитр из Москвы Павел Шадыханов. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», старт эфира — в 17.25 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что ни у одной из команд нет ощутимого преимущества. На победу «Оренбурга» котировка 2.75, вероятность исхода — около 36%. На успех «Крыльев Советов» можно поставить за 2.60 (38%). На ничью — за 3.50 (26%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае положительного для них исхода игры принесет выплату в 2600 рублей.
Во всех матчах команд в межсезонье было забито больше двух мячей. На ТБ 2.5 коэффициент 2.08, на ТМ 2.5 — 1.80.
Если верите в «Оренбург», тогда можете взять вариант 1Х за 1.53.
Экспертам кажется, что в ближайшем матче реальны голы от обеих команд: обмен голами оценен котировкой 1.84, противоположный исход — 1.96.
Будет ли пенальти в игре? Коэффициент 2.35 на то, что будет. 1.55 — на его отсутствие.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1