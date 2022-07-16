16 июля в первом туре РПЛ на стадионе «Газовик» сыграют «Оренбург» и «Крылья Советов». Матч начнется в 17.30 по московскому времени, обслужит его арбитр из Москвы Павел Шадыханов. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», старт эфира — в 17.25 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что ни у одной из команд нет ощутимого преимущества. На победу «Оренбурга» котировка 2.75, вероятность исхода — около 36%. На успех «Крыльев Советов» можно поставить за 2.60 (38%). На ничью — за 3.50 (26%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае положительного для них исхода игры принесет выплату в 2600 рублей.

Во всех матчах команд в межсезонье было забито больше двух мячей. На ТБ 2.5 коэффициент 2.08, на ТМ 2.5 — 1.80.

Если верите в «Оренбург», тогда можете взять вариант 1Х за 1.53.

Экспертам кажется, что в ближайшем матче реальны голы от обеих команд: обмен голами оценен котировкой 1.84, противоположный исход — 1.96.

Будет ли пенальти в игре? Коэффициент 2.35 на то, что будет. 1.55 — на его отсутствие.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков: