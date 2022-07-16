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«Оренбург» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 16 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» 16 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Сергей Пиняев, «Крылья Советов».
Фото Global Look Press

16 июля в первом туре РПЛ на стадионе «Газовик» сыграют «Оренбург» и «Крылья Советов». Матч начнется в 17.30 по московскому времени, обслужит его арбитр из Москвы Павел Шадыханов. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», старт эфира — в 17.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Крылья Советов

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что ни у одной из команд нет ощутимого преимущества. На победу «Оренбурга» котировка 2.75, вероятность исхода — около 36%. На успех «Крыльев Советов» можно поставить за 2.60 (38%). На ничью — за 3.50 (26%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае положительного для них исхода игры принесет выплату в 2600 рублей.

Во всех матчах команд в межсезонье было забито больше двух мячей. На ТБ 2.5 коэффициент 2.08, на ТМ 2.5 — 1.80.

Если верите в «Оренбург», тогда можете взять вариант 1Х за 1.53.

Экспертам кажется, что в ближайшем матче реальны голы от обеих команд: обмен голами оценен котировкой 1.84, противоположный исход — 1.96.

Будет ли пенальти в игре? Коэффициент 2.35 на то, что будет. 1.55 — на его отсутствие.

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Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков:

  • ничья 1:1 — за 6.20;

  • победа «Крыльев» 1:0 — за 7.60;

  • минимальный успех «Оренбурга» — за 7.90.

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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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ЦСКА — «Урал»: где смотреть матч РПЛ 16 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
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