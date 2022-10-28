«Оренбург» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 28 октября 2022 года
28 октября в 15-м туре РПЛ встретятся команды из нижней половины турнирной таблицы — «Оренбург» и «Факел». Матч пройдет на стадионе «Газовик», стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на победу «Оренбурга» можно с коэффициентом 1.85, что составляет примерно 53% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 4.10 (23%) — это самый маловероятный исход. Ничья идет за 4.00 (24%).
Думаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном результате принесет 4000 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 7.30;
• победа хозяев 2:1 — за 8.00;
• успех 1:0 — за 8.30.
«Факел» не проигрывает в РПЛ на протяжении шести игр, пять из которых закончились вничью. «Оренбург» при этом находится выше в турнирной таблице и выиграл в трех из пяти последних туров. Верите, что гости не проиграют? Этот рынок оценен в 2.02.
Оренбуржцы за 14 туров пропустили больше всех в лиге — 33 мяча. «Факел» при этом стабильно отличается: не забил лишь в двух матчах сезона. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно взять за 2.80, ИТМ2 (1.5) — за 1.43. Эти рынки на хозяев доступны за 1.74 и 2.10 соответственно.
Поставить на то, что забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.66, обратный рынок оценен в 2.22.
Прогноз и анализ матча «Оренбург» — «Факел» 28 октября 2022 года
Соперники часто пропускают: «Оренбург» в РПЛ получает в среднем 2.4 гола за матч, «Факел» — 1.7. Команды за 14 туров выдали по три сухие встречи, но при этом так же стабильно забивали. Оренбуржцы, как и воронежцы, не отличились только в двух играх сезона. Хозяева же в последних пяти турах забивали минимум по два мяча.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2