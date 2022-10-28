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«Оренбург» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 28 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Факел» 28 октября 2022 года
Артемий Кутейников
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Александр Эктов («Оренбург»).
Фото Global Look Press

28 октября в 15-м туре РПЛ встретятся команды из нижней половины турнирной таблицы — «Оренбург» и «Факел». Матч пройдет на стадионе «Газовик», стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
28 окт, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Факел

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на победу «Оренбурга» можно с коэффициентом 1.85, что составляет примерно 53% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 4.10 (23%) — это самый маловероятный исход. Ничья идет за 4.00 (24%).

Думаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном результате принесет 4000 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.30;

• победа хозяев 2:1 — за 8.00;

• успех 1:0 — за 8.30.

«Факел» не проигрывает в РПЛ на протяжении шести игр, пять из которых закончились вничью. «Оренбург» при этом находится выше в турнирной таблице и выиграл в трех из пяти последних туров. Верите, что гости не проиграют? Этот рынок оценен в 2.02.

Оренбуржцы за 14 туров пропустили больше всех в лиге — 33 мяча. «Факел» при этом стабильно отличается: не забил лишь в двух матчах сезона. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно взять за 2.80, ИТМ2 (1.5) — за 1.43. Эти рынки на хозяев доступны за 1.74 и 2.10 соответственно.

Поставить на то, что забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.66, обратный рынок оценен в 2.22.

Владимир Сычевой (слева) с&nbsp;партнером по &laquo;Оренбургу&raquo;. «Оренбург» — «Факел»: Сычевой обгонит Промеса и Малкома в гонке бомбардиров?

Прогноз и анализ матча «Оренбург» — «Факел» 28 октября 2022 года

Соперники часто пропускают: «Оренбург» в РПЛ получает в среднем 2.4 гола за матч, «Факел» — 1.7. Команды за 14 туров выдали по три сухие встречи, но при этом так же стабильно забивали. Оренбуржцы, как и воронежцы, не отличились только в двух играх сезона. Хозяева же в последних пяти турах забивали минимум по два мяча.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.74.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
0
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«Динамо» Москва — СКА: прогноз на матч КХЛ 28 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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