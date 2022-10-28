28 октября в 15-м туре РПЛ встретятся команды из нижней половины турнирной таблицы — «Оренбург» и «Факел». Матч пройдет на стадионе «Газовик», стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на победу «Оренбурга» можно с коэффициентом 1.85, что составляет примерно 53% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 4.10 (23%) — это самый маловероятный исход. Ничья идет за 4.00 (24%).

Думаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном результате принесет 4000 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.30;

• победа хозяев 2:1 — за 8.00;

• успех 1:0 — за 8.30.

«Факел» не проигрывает в РПЛ на протяжении шести игр, пять из которых закончились вничью. «Оренбург» при этом находится выше в турнирной таблице и выиграл в трех из пяти последних туров. Верите, что гости не проиграют? Этот рынок оценен в 2.02.

Оренбуржцы за 14 туров пропустили больше всех в лиге — 33 мяча. «Факел» при этом стабильно отличается: не забил лишь в двух матчах сезона. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно взять за 2.80, ИТМ2 (1.5) — за 1.43. Эти рынки на хозяев доступны за 1.74 и 2.10 соответственно.

Поставить на то, что забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.66, обратный рынок оценен в 2.22.

Прогноз и анализ матча «Оренбург» — «Факел» 28 октября 2022 года

Соперники часто пропускают: «Оренбург» в РПЛ получает в среднем 2.4 гола за матч, «Факел» — 1.7. Команды за 14 туров выдали по три сухие встречи, но при этом так же стабильно забивали. Оренбуржцы, как и воронежцы, не отличились только в двух играх сезона. Хозяева же в последних пяти турах забивали минимум по два мяча.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.74.