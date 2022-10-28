«Динамо» Москва — СКА: прогноз на матч КХЛ 28 октября 2022 года
28 октября московское «Динамо» и СКА встретятся уже в четвертый раз в рамках этого сезона регулярного чемпионата КХЛ. Очередная игра пройдет в Москве на льду «ВТБ Арены», начало в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.20 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у гостей больше шансов на успех: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.16, что составляет примерно 46% вероятности. Выигрыш москвичей предложен с котировкой 3.30 (30%), ничья идет за 3.90 (24%).
Верите в победу хозяев? Ставка в 1000 рублей на успех бело-голубых при благополучном исходе принесет 3300 рублей.
Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 4.90, Ф2(+1.5) — за 1.18;
• Ф2(-1.5) можно взять за 2.90, Ф1(+1.5) — за 1.41.
Команды встречались в этом сезоне уже три раза. Бело-голубые ни разу не обыграли соперника в основное время: дважды победили петербуржцы (4:1 и 3:2), последний матч «Динамо» выиграло в серии буллитов (2:1). Верите, что на этот раз москвичи снова не уступят после трех периодов? Этот рынок оценен в 1.70.
СКА — самая результативная команда КХЛ: за 23 игры армейцы забросили 81 шайбу, в среднем это 3.52 гола за матч. Меньше трех раз петербуржцы забили лишь в шести играх сезона. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы можно взять за 2.12, ИТМ2 (2.5) — за 1.72.
«Динамо» отличается реже: за те же 23 игры бело-голубые оформили только 57 шайб. ИТБ1 (2.5) предложен за 2.90, ИТМ1 (2.5) — за 1.41.
Общий тотал больше 4.5 гола оценен в 2.07, ТМ 4.5 — в 1.79.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — СКА 28 октября 2022 года
Проигрыш бело-голубым по буллитам — лишь одно из двух поражений СКА в этом сезоне. Второе петербуржцы потерпели в основное время от «Локомотива» (1:3). В остальных играх армейцы побеждали, благодаря чему серьезно оторвались в турнирной таблице: на «Западе» команда Романа Ротенберга имеет отрыв в 10 очков, в общей таблице — в восемь.
«Динамо» же после отличного старта сезона затормозило: москвичи выиграли лишь в трех из последних девяти матчей. За этот отрезок бело-голубые пропускали в среднем 1.9 шайбы за матч.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 2.12.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2