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«Динамо» Москва — СКА: прогноз на матч КХЛ 28 октября 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА 28 октября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Динамо».
Фото Global Look Press

28 октября московское «Динамо» и СКА встретятся уже в четвертый раз в рамках этого сезона регулярного чемпионата КХЛ. Очередная игра пройдет в Москве на льду «ВТБ Арены», начало в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.20 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у гостей больше шансов на успех: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.16, что составляет примерно 46% вероятности. Выигрыш москвичей предложен с котировкой 3.30 (30%), ничья идет за 3.90 (24%).

Верите в победу хозяев? Ставка в 1000 рублей на успех бело-голубых при благополучном исходе принесет 3300 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.90, Ф2(+1.5) — за 1.18;

• Ф2(-1.5) можно взять за 2.90, Ф1(+1.5) — за 1.41.

Команды встречались в этом сезоне уже три раза. Бело-голубые ни разу не обыграли соперника в основное время: дважды победили петербуржцы (4:1 и 3:2), последний матч «Динамо» выиграло в серии буллитов (2:1). Верите, что на этот раз москвичи снова не уступят после трех периодов? Этот рынок оценен в 1.70.

СКА — самая результативная команда КХЛ: за 23 игры армейцы забросили 81 шайбу, в среднем это 3.52 гола за матч. Меньше трех раз петербуржцы забили лишь в шести играх сезона. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы можно взять за 2.12, ИТМ2 (2.5) — за 1.72.

«Динамо» отличается реже: за те же 23 игры бело-голубые оформили только 57 шайб. ИТБ1 (2.5) предложен за 2.90, ИТМ1 (2.5) — за 1.41.

Общий тотал больше 4.5 гола оценен в 2.07, ТМ 4.5 — в 1.79.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — СКА 28 октября 2022 года

Проигрыш бело-голубым по буллитам — лишь одно из двух поражений СКА в этом сезоне. Второе петербуржцы потерпели в основное время от «Локомотива» (1:3). В остальных играх армейцы побеждали, благодаря чему серьезно оторвались в турнирной таблице: на «Западе» команда Романа Ротенберга имеет отрыв в 10 очков, в общей таблице — в восемь.

«Динамо» же после отличного старта сезона затормозило: москвичи выиграли лишь в трех из последних девяти матчей. За этот отрезок бело-голубые пропускали в среднем 1.9 шайбы за матч.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 2.12.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
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