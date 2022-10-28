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Сегодня, 15:15

«Оренбург» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 28 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Оренбург» — «Факел» 28 октября 2022 года
Евгений Коростелев
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«Оренбург».
Фото Официальный сайт ФК «Оренбург»

28 октября в 15-м туре чемпионата России по футболу в Оренбурге одноименный клуб сыграет с «Факелом». Встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию ищите на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
28 окт, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Факел

«Оренбург» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.93, вероятность примерно 51%. На ничью и успех «Факела» котировки примерно одинаковые — 3.80 (25%) и 3.90 (24%) соответственно.

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 3900 рублей, а чистая прибыль — 2900 рублей.

Вариант «Факел» не проиграет» оценен в 1.93.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.03. Для справки: в последних шести матчах с участием «Оренбурга» проходит «верх».

Обмен голами доступен за 1.75, обратный исход — за 2.08.

 
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Пенальти можно взять за 2.35, удаление — за 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.80;

  • 1:0 в пользу хозяев — за 7.50;

  • 2:1 — за 8.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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«Оренбург» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 28 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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