28 октября в 15-м туре чемпионата России по футболу в Оренбурге одноименный клуб сыграет с «Факелом». Встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию ищите на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

«Оренбург» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.93, вероятность примерно 51%. На ничью и успех «Факела» котировки примерно одинаковые — 3.80 (25%) и 3.90 (24%) соответственно.

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 3900 рублей, а чистая прибыль — 2900 рублей.

Вариант «Факел» не проиграет» оценен в 1.93.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.03. Для справки: в последних шести матчах с участием «Оренбурга» проходит «верх».

Обмен голами доступен за 1.75, обратный исход — за 2.08.

Пенальти можно взять за 2.35, удаление — за 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: