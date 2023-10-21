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Сегодня, 07:55

«Оренбург» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 21 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Оренбург» — «Факел» 21 октября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Игроки «Оренбурга» перед матчем с «Балтикой».
Фото Официальный телеграм-канал «Оренбурга»

21 октября в стартовом матче 12-го тура чемпионата России «Оренбург» на своем поле примет «Факел». Игра пройдет на стадионе «Газовик», начало — в полдень по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч! Премьер» и на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 11.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Факел

«Оренбург» считается аналитиками букмекерской компании Olimpbet большим фаворитом игры. На победу хозяев поля предложено поставить за 1.85, это порядка 54% вероятности исхода. Успех «Факела» доступен за 4.40 (20%), ничья — за 3.75 (26%).

Вариант «ничья или победа гостей» оценен в 2.00. «Факел» не проиграл в гостях три последние встречи.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.88.

Обмен голами можно оформить за 1.86, противоположный результат — за 1.93.

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«Факел» не забил в пяти предыдущих играх на чужом поле. На то, что воронежцы не отличатся и на этот раз, котировка — 2.46.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 6.40.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
0
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«Рубин» — ЦСКА: армейцы вернутся на победную тропу

«Балтика» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 21 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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