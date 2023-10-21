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«Балтика» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 21 октября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Краснодар» 21 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Краснодара» после матча с «Ростовом».
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram

21 октября лидер РПЛ «Краснодар» в 12-м туре чемпионата схлестнется с «Балтикой». Игра пройдет в Калининграде на «Ростех Арене», стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Краснодар

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов добиться успеха: поставить на «быков» можно с коэффициентом 2.38, это примерно 41% вероятности. Выигрыш хозяев оценили в 3.18 (30%), раздел очков предложен с чуть большей котировкой 3.33 (29%).

В пяти последних домашних встречах «Балтика» уступила лишь однажды. Непоражение калининградцев доступно за 1.62.

Два из трех наиболее вероятных, по оценкам экспертов, исходов поединка указывают на ничью:

• 1:1 — за 5.80;

• 0:0 — за 7.50;

• 1:0 в пользу «Краснодара» — за 7.75.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.79.

Рынок на обмен результативными действиями оценили в 1.82, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.97.

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Прогноз на матч «Балтика» — «Краснодар»

«Быки» уверенно лидируют в РПЛ: после 11 туров набрали 27 очков и оторвались от второй строчки на шесть баллов. Подопечные Владимира Ивича еще ни разу не уступили в чемпионате, а вничью закончили всего в трех матчах. К предстоящей встрече «Краснодар» подошел на серии из пяти побед во всех турнирах. «Балтика» же борется за выживание и вряд ли помешает лидеру набрать очередные три очка. Коллектив Сергея Игнашевича в этом розыгрыше еще не набрал ни одного балла с соперниками из топ-10.

Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» за 2.38.

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«Оренбург» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 21 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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