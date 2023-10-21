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«Рубин» — ЦСКА: армейцы вернутся на победную тропу

Прогноз на матч РПЛ «Рубин» — ЦСКА 21 октября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Федор Чалов на тренировке.
Фото Официальный телеграм-канал ПФК ЦСКА

21 октября в Казани в рамках 12-го тура чемпионата России «Рубин» примет ЦСКА. Встреча на «Ак Барс Арене» начнется в 14.00 по московскому времени и будет показана на телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Обслужить игру доверено арбитру Павлу Кукуяну.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают ЦСКА фаворитом игры. Взять победу армейцев можно за 2.19, вероятность данного исхода — примерно 45%. Ничья идет за 3.59 (25%), успех «Рубина» — за 3.34 (30%).

Если команды забьют три мяча на двоих, сыграет котировка 1.87. Если два и меньше, то 1.98.

Обмен голами оценен в 1.71. Это условие сыграло в девяти из 11 предыдущих матчей с участием ЦСКА.

Армейцы забили во втором тайме в пяти из шести последних встреч. На то, что это произойдет снова, котировка — 1.62.

Два и более гола в исполнении гостей доступны за 2.08, меньше двух — за 1.74.

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Прогноз и ставка на матч «Рубин» — ЦСКА

ЦСКА выиграл всего один из девяти последних матчей во всех турнирах, но международная пауза должна была помочь москвичам прийти в себя. Да, выезд в Казань — непростой, но по составу и по игре армейцы превосходят «Рубин», который с трудом обыгрывает аутсайдеров и потерпел четыре поражения в семи играх. Высока вероятность, что гости, которые приедут в максимально боевом составе, наконец добьются победы.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.60.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Синтаро Мочизуки — Аслан Карацев: прогноз на матч ATP Токио 21 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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