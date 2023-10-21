21 октября в Казани в рамках 12-го тура чемпионата России «Рубин» примет ЦСКА. Встреча на «Ак Барс Арене» начнется в 14.00 по московскому времени и будет показана на телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Обслужить игру доверено арбитру Павлу Кукуяну.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают ЦСКА фаворитом игры. Взять победу армейцев можно за 2.19, вероятность данного исхода — примерно 45%. Ничья идет за 3.59 (25%), успех «Рубина» — за 3.34 (30%).

Если команды забьют три мяча на двоих, сыграет котировка 1.87. Если два и меньше, то 1.98.

Обмен голами оценен в 1.71. Это условие сыграло в девяти из 11 предыдущих матчей с участием ЦСКА.

Армейцы забили во втором тайме в пяти из шести последних встреч. На то, что это произойдет снова, котировка — 1.62.

Два и более гола в исполнении гостей доступны за 2.08, меньше двух — за 1.74.

Прогноз и ставка на матч «Рубин» — ЦСКА

ЦСКА выиграл всего один из девяти последних матчей во всех турнирах, но международная пауза должна была помочь москвичам прийти в себя. Да, выезд в Казань — непростой, но по составу и по игре армейцы превосходят «Рубин», который с трудом обыгрывает аутсайдеров и потерпел четыре поражения в семи играх. Высока вероятность, что гости, которые приедут в максимально боевом составе, наконец добьются победы.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.60.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки