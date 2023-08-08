«Олимпия Любляна» — «Галатасарай»: Икарди и компания сделают еще один шаг навстречу «Реалу» и «Ман Сити»
8 августа в Лиге чемпионов пройдут первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них словенская «Олимпия Любляна» сыграет с турецким «Галатасараем». Встреча состоится на арене «Стожице» и начнется в 22.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Андреас Экберг.
«Галатасарай» — фаворит матча, по данным аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Победа турецкого клуба доступна за 1.71, что примерно 58% вероятности исхода. Ничья идет за 3.98 (25%), успех «Олимпии» — за 4.78 (17%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев, если они выжмут из этой игры максимум, принесет выплату в 3780 рублей.
Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.18.
Обмен голами оценен тем же знакомым коэффициентом 1.71, противоположный результат — 2.13.
«Олимпия» пропустила ровно по одному мячу в каждом из четырех матчей в квалификации ЛЧ. ИТМ2 (1.5) идет за 2.16, ИТБ2 (1.5) — за 1.69.
Перед первым матчем можно сделать выбор, какая команда пройдет дальше. «Олимпия» — 5.62, «Галатасарай» — 1.15.
Прогноз и ставка на матч «Олимпия Любляна» — «Галатасарай»
Удивительно, как тяжело для «Галатасарая» сложились оба матча предыдущего раунда против «Жальгириса». Команда, за которую выступают Дзаньоло, Мертенс, Сержиу Оливейра и Икарди, победила всего в один мяч (суммарно — 3:2). Правда, Мауро в обеих встречах участия не принимал.
Очевидно, с его возвращением команда преобразится. И заиграет значительно агрессивнее в атаке, как это было по ходу прошлого сезона суперлиги — «львы» забили 83 мяча в 36 матчах (2.3 в среднем) и стали чемпионами. Тем более «Олимпия» недостаточно организована в обороне — по голу в каждой встрече ей забила даже скромная латвийская «Валмиера».
Рекомендуемая ставка: «Галатасарай» победит и тотал больше 1.5 мяча» за 1.87.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0