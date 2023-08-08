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«Спартак» — «Нижний Новгород»: где смотреть матч Кубка России 8 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Спартак» — «Нижний Новгород» 8 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Бальде Кейта.
Фото Global Look Press

«Спартак» 8 августа проведет второй матч в Кубке России — соперником москвичей станет «Нижний Новгород». Игра на «Открытие Банк Арене» начнется со свистком арбитра Сергея Цыганка в 20.45 по столичному времени. Прямая трансляция будет доступна с 20.30 мск на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Кубок России. Группа D
08 авг, 20:45. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Пари Нижний Новгород

Аналитики букмекерской компании Olimpbet закономерно отдали предпочтение «Спартаку». На победу красно-белых по итогам 90 минут можно поставить с коэффициентом 1.60, вероятность этого исхода — приблизительно 62%. Ничья идет за 4.41 (22%), триумф «НН» — за 5.75 (16%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в размере 4410 рублей.

История встреч этих команд не слишком широка — они провели всего четыре игры. Причем нижегородцы еще не проигрывали в Москве. На Х2 котировка — 2.43.

Условие «обе забьют» оценено в 1.73, «обе забьют — нет» — в 2.09. Во всех четырех матчах с участием «Спартака» в этом сезоне прошел первый вариант.

На три и более мяча в матче можно поставить за 1.72, на ТМ 2.5 — за 2.14.

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Считаете, что «Спартак» забьет минимум дважды в шестом матче подряд? ИТБ1 (1.5) оценен в 1.62, ИТМ1 (1.5) — в 2.30.

Наиболее вероятный точный счет немного смущает — это ничья 1:1 за 7.00.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
0
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Итоги второго сезона PARI Pass: 31 тыс. выданных призов и 36 млн фрибетов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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