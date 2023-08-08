«Рубин» — «Локомотив»: где смотреть матч Кубка России 8 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
8 августа казанский «Рубин» во втором туре группового этапа Кубка России сразится с «Локомотивом». Соперники сойдутся на «Ак Барс Арене» в 18.30 по московскому времени. В прямом эфире игру с 18.15 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Обслужит ее арбитр Владимир Москалев.
«Рубин» считается фаворитом встречи. На его победу в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 2.55, что приблизительно 39% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.55 (24%), успех «Локомотива» в основное время идет за 2.70 (37%).
Ставка в 1000 рублей на казанцев может принести 2550 рублей, если они добьются победы.
«Локомотив» не проигрывает «Рубину» с 2017 года. Вариант Х2 оценен в 1.52.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.
На то, что команды обменяются голами, коэффициент — 1.58. На противоположный исход — 2.37. В первом туре этого сезона РПЛ была зафиксирована результативная ничья 2:2.
На гол игрока, вышедшего на замену, можно поставить за 2.26. Изидор уже ждет своего звездного часа.
Три наиболее вероятных результата выглядят так:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0