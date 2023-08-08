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«Рубин» — «Локомотив»: где смотреть матч Кубка России 8 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Рубин» — «Локомотив» 8 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Максим Глушенков.
Фото Global Look Press

8 августа казанский «Рубин» во втором туре группового этапа Кубка России сразится с «Локомотивом». Соперники сойдутся на «Ак Барс Арене» в 18.30 по московскому времени. В прямом эфире игру с 18.15 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Обслужит ее арбитр Владимир Москалев.

Кубок России. Группа B
08 авг, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Локомотив

«Рубин» считается фаворитом встречи. На его победу в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 2.55, что приблизительно 39% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.55 (24%), успех «Локомотива» в основное время идет за 2.70 (37%).

Ставка в 1000 рублей на казанцев может принести 2550 рублей, если они добьются победы.

«Локомотив» не проигрывает «Рубину» с 2017 года. Вариант Х2 оценен в 1.52.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.

На то, что команды обменяются голами, коэффициент — 1.58. На противоположный исход — 2.37. В первом туре этого сезона РПЛ была зафиксирована результативная ничья 2:2.

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На гол игрока, вышедшего на замену, можно поставить за 2.26. Изидор уже ждет своего звездного часа.

Три наиболее вероятных результата выглядят так:

  • ничья 1:1 — за 6.20;

  • 2:1 в пользу «Рубина» — за 8.75;

  • 2:1 на «Локо» — за 9.00.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
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