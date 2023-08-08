Победа «Спартака» и позитив для «Краснодара». Экспресс на Кубок России с коэффициентом 2.73
С 8 по 10 августа в Кубке России состоятся матчи второго тура группового этапа Пути РПЛ. В Москве на «Открытие Банк Арене» не терявший очки в этом сезоне «Спартак» сыграет с «Нижним Новгородом», а «Динамо» померяется силами с «Краснодаром».
Красно-белые очень вдохновенно начали новый розыгрыш РПЛ — одержали три победы и возглавляют таблицу. В последнем туре команда Гильермо Абаскаля растоптала в гостях «Рубин», подтвердив притязания на титул. В Кубке страны у москвичей также все гладко — в первом туре были добыты три балла в схватке с «Краснодаром» (2:1). В целом «Спартак» показывает очень привлекательный и яркий футбол — пожалуй, на данный момент лучший в стране.
Сложно представить, что в нынешних кондициях хозяева уступят на своем поле «Нижнему Новгороду». Да, Абаскаль может запустить ротацию, и тогда положительный исход не будет гарантирован, но даже полуторным составом москвичи должны одолеть этого соперника. Учитывая, что у нижегородцев есть проблемы с атакой — они забили всего один мяч в четырех играх, стоит присмотреться к осторожной ставке на П1 за 1.67.
Что касается встречи «Динамо» и «Краснодара», то здесь выбор сделать сложнее. Все-таки бело-голубые в выходные не просто прервали серию неудач, а обыграли в Санкт-Петербурге «Зенит». Достижение? Достижение. Однако такой эмоциональный выезд может иметь непредсказуемые последствия. Восстановиться после насыщенного матча, пережить выброс эндорфинов и перенести перелет в Москву, чтобы через три дня сыграть против еще одного топового-соперника, тяжело.
«Быкам» же после поражения в первом туре от «Спартака» очень нужны очки, поэтому Ивич будет давить «Динамо» основными силами. И в стартовом матче сезона ему это удалось — «Краснодар» победил бело-голубых 3:1. Сейчас же южане вполне способны если не выиграть, то хотя бы не проиграть и набрать первые баллы в турнире. Вариант Х2 за 1.64 в данном случае смотрится очень привлекательно.
Итоговый экспресс:
Коэффициент: 1.67 х 1.64 = 2.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0