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Сегодня, 13:15

Победа «Спартака» и позитив для «Краснодара». Экспресс на Кубок России с коэффициентом 2.73

Евгений Коростелев
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Бонгонда и Промес.
Фото Global Look Press

С 8 по 10 августа в Кубке России состоятся матчи второго тура группового этапа Пути РПЛ. В Москве на «Открытие Банк Арене» не терявший очки в этом сезоне «Спартак» сыграет с «Нижним Новгородом», а «Динамо» померяется силами с «Краснодаром».

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Красно-белые очень вдохновенно начали новый розыгрыш РПЛ — одержали три победы и возглавляют таблицу. В последнем туре команда Гильермо Абаскаля растоптала в гостях «Рубин», подтвердив притязания на титул. В Кубке страны у москвичей также все гладко — в первом туре были добыты три балла в схватке с «Краснодаром» (2:1). В целом «Спартак» показывает очень привлекательный и яркий футбол — пожалуй, на данный момент лучший в стране.

Сложно представить, что в нынешних кондициях хозяева уступят на своем поле «Нижнему Новгороду». Да, Абаскаль может запустить ротацию, и тогда положительный исход не будет гарантирован, но даже полуторным составом москвичи должны одолеть этого соперника. Учитывая, что у нижегородцев есть проблемы с атакой — они забили всего один мяч в четырех играх, стоит присмотреться к осторожной ставке на П1 за 1.67.

Что касается встречи «Динамо» и «Краснодара», то здесь выбор сделать сложнее. Все-таки бело-голубые в выходные не просто прервали серию неудач, а обыграли в Санкт-Петербурге «Зенит». Достижение? Достижение. Однако такой эмоциональный выезд может иметь непредсказуемые последствия. Восстановиться после насыщенного матча, пережить выброс эндорфинов и перенести перелет в Москву, чтобы через три дня сыграть против еще одного топового-соперника, тяжело.

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«Быкам» же после поражения в первом туре от «Спартака» очень нужны очки, поэтому Ивич будет давить «Динамо» основными силами. И в стартовом матче сезона ему это удалось — «Краснодар» победил бело-голубых 3:1. Сейчас же южане вполне способны если не выиграть, то хотя бы не проиграть и набрать первые баллы в турнире. Вариант Х2 за 1.64 в данном случае смотрится очень привлекательно.

Итоговый экспресс:

  • «Спартак» — «Нижний Новгород»: ставка — П1 за 1.67;

  • «Динамо» — «Краснодар»: ставка — Х2 за 1.64.

Коэффициент: 1.67 х 1.64 = 2.73.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
0
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«Спартак» — «Нижний Новгород»: москвичей ждет первая неудача в сезоне?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
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Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
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 3
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 3
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Александр Соболев

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Ахмат

 2 1 0
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