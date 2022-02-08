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Сегодня, 17:15

Олимпиада-2022: соревнования 9 февраля, расписание и трансляции

Матвей Леонов
Олимпиада-2022.
Фото Getty Images

С 4 по 20 февраля Пекин принимает 24-е по счету зимние Олимпийские игры. 9 февраля разыгрывается шесть комплектов медалей. Также пройдут очередные матчи по керлингу и стартует мужской хоккейный турнир.

Представляем вам расписание дня.

  • 04.25 Сноуборд. Женщины, хафпайп. Трансляцию смотрите на канале «Матч Игра».

  • 05.10 Горнолыжный спорт. Женщины. Трансляцию смотрите на канале «Матч Арена».

  • 05.55 Фристайл. Мужчины. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

  • 05.55 Сноуборд. Женщины, кросс. Трансляцию смотрите на канале «Матч Страна».

  • 07.25 Сноуборд. Мужчины, хафпайп. Трансляцию смотрите на канале «Матч Игра».

  • 09.25 Сноуборд. Женщины, кросс. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru и канале «Матч Страна».

  • 10.55 Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru и канале «Матч Арена».

  • 11.40 Хоккей. Россия — Швейцария, мужчины, группа В. Трансляцию смотрите на канале «Россия-1».

  • 13.55 Шорт-трек. Мужчины, 1 500 м. Трансляцию смотрите на канале «Матч Страна».

  • 15.00. Керлинг. Мужчины. Четыре матча. Трансляции смотрите на сайте matchtv.ru.

  • 15.15. Санный спорт. Двойки. Трансляцию смотрите на канале «Матч Арена».

  • 15.45. Шорт-трек. Женщины, 3 000 м, эстафета. Трансляцию смотрите на канале «Матч Страна».

  • 16.10. Хоккей. Чехия — Дания, мужчины. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Хоккеисты сборной России. Россия — Швейцария: положительные тесты в сборной не помешают Шипачеву и Ко разгромить соперника

Главным событием дня станет матч мужской сборной России по хоккею против команды Швейцарии. Поставить на победу нашей команды в основное время матча можно в букмекерской компании БЕТСИТИ за 1.48. А вот победа Швейцарии идет в линии за 5.30.

Если поставить на победу Швейцарии в основное время 1000 рублей, потенциальный выигрыш составит 5300 рублей.

Олимпиада
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Россия — Швейцария: прогноз на матч Олимпиады по хоккею 9 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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