Олимпиада-2022: соревнования 9 февраля, расписание и трансляции

С 4 по 20 февраля Пекин принимает 24-е по счету зимние Олимпийские игры. 9 февраля разыгрывается шесть комплектов медалей. Также пройдут очередные матчи по керлингу и стартует мужской хоккейный турнир.

Представляем вам расписание дня.

04.25 Сноуборд. Женщины, хафпайп. Трансляцию смотрите на канале «Матч Игра».

05.10 Горнолыжный спорт. Женщины. Трансляцию смотрите на канале «Матч Арена».

05.55 Фристайл. Мужчины. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

05.55 Сноуборд. Женщины, кросс. Трансляцию смотрите на канале «Матч Страна».

07.25 Сноуборд. Мужчины, хафпайп. Трансляцию смотрите на канале «Матч Игра».

09.25 Сноуборд. Женщины, кросс. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru и канале «Матч Страна».

10.55 Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru и канале «Матч Арена».

11.40 Хоккей. Россия — Швейцария, мужчины, группа В. Трансляцию смотрите на канале «Россия-1».

13.55 Шорт-трек. Мужчины, 1 500 м. Трансляцию смотрите на канале «Матч Страна».

15.00. Керлинг. Мужчины. Четыре матча. Трансляции смотрите на сайте matchtv.ru.

15.15. Санный спорт. Двойки. Трансляцию смотрите на канале «Матч Арена».

15.45. Шорт-трек. Женщины, 3 000 м, эстафета. Трансляцию смотрите на канале «Матч Страна».

16.10. Хоккей. Чехия — Дания, мужчины. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Главным событием дня станет матч мужской сборной России по хоккею против команды Швейцарии. Поставить на победу нашей команды в основное время матча можно в букмекерской компании БЕТСИТИ за 1.48. А вот победа Швейцарии идет в линии за 5.30.

Если поставить на победу Швейцарии в основное время 1000 рублей, потенциальный выигрыш составит 5300 рублей.