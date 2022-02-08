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Сегодня, 15:15

Россия — Швейцария: прогноз на матч Олимпиады по хоккею 9 февраля

Прогноз на матч Олимпиады-2022 Россия — Швейцария
Виталий Пудздрав
Хоккеисты сборной России.
Фото ФХР

9 февраля в первом туре группового этапа хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 встретятся сборные России и Швейцарии. Матч между ними состоится в Пекине на Национальном стадионе. Начало — в 11.40. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Россия-1».

Команда Алексея Жамнова — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу сборной России в основное время матча можно за 1.48 — это примерно 63% вероятности. Успех Швейцарии оценивается коэффициентом 5.30 (17%), а ничья — 4.70 (20%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4700 рублей в случае «мирного» исхода.

Поставить на победу России с учетом ОТ и буллитов можно за 1.26. Аналогичный исход в пользу сборной Швейцарии оценивается котировкой 3.90.

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Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч, к примеру:

  • Ф1(-1.5) идет за 1.81, а Ф2(+1.5) — за 2.00;

  • Ф1(-2) идет за 2.13, а Ф2(+2) — за 1.67;

  • Ф1(-2.5) идет за 2.55, а Ф2(+2.5) — за 1.48.

Тотал голов больше 5.5 можно взять за 2.05, а ТМ 5.5 — за 1.77.

Шансы России отличиться минимум четыре раза оцениваются коэффициентом 1.97.

Уверены, что Швейцария сумеет забросить минимум две шайбы? ИТБ2 (1.5) идет за 1.67.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 4:1 — коэффициент 11.0.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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