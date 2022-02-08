9 февраля в первом туре группового этапа хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 встретятся сборные России и Швейцарии. Матч между ними состоится в Пекине на Национальном стадионе. Начало — в 11.40. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Россия-1».

Команда Алексея Жамнова — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу сборной России в основное время матча можно за 1.48 — это примерно 63% вероятности. Успех Швейцарии оценивается коэффициентом 5.30 (17%), а ничья — 4.70 (20%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4700 рублей в случае «мирного» исхода.

Поставить на победу России с учетом ОТ и буллитов можно за 1.26. Аналогичный исход в пользу сборной Швейцарии оценивается котировкой 3.90.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч, к примеру:

Ф1(-1.5) идет за 1.81 , а Ф2(+1.5) — за 2.00 ;

Ф1(-2) идет за 2.13 , а Ф2(+2) — за 1.67 ;

Ф1(-2.5) идет за 2.55, а Ф2(+2.5) — за 1.48.

Тотал голов больше 5.5 можно взять за 2.05, а ТМ 5.5 — за 1.77.

Шансы России отличиться минимум четыре раза оцениваются коэффициентом 1.97.

Уверены, что Швейцария сумеет забросить минимум две шайбы? ИТБ2 (1.5) идет за 1.67.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 4:1 — коэффициент 11.0.