Рублев проиграл Арнальди в матче третьего круга «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от итальянца Маттео Арнальди в третьем круге «Ролан Гаррос» со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Россиянин, занимающий 6-е место в рейтинге ATP, 9 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету его соперника 13 эйсов, 1 двойная и 5 реализованных брейков из 13.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции-2024 Арнальди встретится с победителем матча Чжан Чжичжэнь (Китай) — Стефанос Циципас (Греция).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Маттео Арнальди (Италия) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 7:6 (8:6), 6:2, 6:4