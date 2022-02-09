9 февраля 2022 года сборная России сыграет против Швейцарии в 1-м туре группового этапа хоккейного турнира на Олимпиаде 2022 года. Встреча между ними пройдет в Пекине на Национальном стадионе. Начало — в 11.40. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Россия-1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Алексея Жамнова фаворитом встречи. Сделать ставку на победу России в основное время матча можно за 1.48 — это около 64% вероятности. Триумф сборной Швейцарии доступен за 5.30 (18%), а ничья — за 5.40 (18%).

При ставке в 1000 рублей на победу России можно выиграть 1480 рублей в случае успеха нашей сборной.

Победа сборной России с учетом ОТ и буллитов доступна за 1.25. Аналогичный выбор в пользу Швейцарии оценивается котировкой 3.90.

Поставить на то, что Швейцария не проиграет можно за 2.55.

Ф1(-1.5) идет за 1.81, а Ф2(+1.5) — за 2.00.

Тотал голов больше 5.5 доступен за 2.00, а ТМ 5.5 — за 1.81.

Ждете минимум четыре шайбы в исполнении России? ИТБ1 (3.5) можно взять за 1.95.

09.02.2022 | Россия — Швейцария

Шансы сборной Швейцарии отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 1.64.

Не сомневаетесь, что обеим сборным по силам отличиться по два раза минимум? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 1.90.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 4:1 — коэффициент 11.5;

· 4:2 — 11.5;

· 3:3 — 12.0.