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Сегодня, 09:15

Россия — Швейцария: где смотреть матч 9 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция хоккейного матча Олимпиады-2022 Россия — Швейцария
Егор Сергеев
Хоккейный матч на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Фото AFP

9 февраля 2022 года сборная России сыграет против Швейцарии в 1-м туре группового этапа хоккейного турнира на Олимпиаде 2022 года. Встреча между ними пройдет в Пекине на Национальном стадионе. Начало — в 11.40. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Россия-1».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Алексея Жамнова фаворитом встречи. Сделать ставку на победу России в основное время матча можно за 1.48 — это около 64% вероятности. Триумф сборной Швейцарии доступен за 5.30 (18%), а ничья — за 5.40 (18%).

При ставке в 1000 рублей на победу России можно выиграть 1480 рублей в случае успеха нашей сборной.

Победа сборной России с учетом ОТ и буллитов доступна за 1.25. Аналогичный выбор в пользу Швейцарии оценивается котировкой 3.90.

Поставить на то, что Швейцария не проиграет можно за 2.55.

Ф1(-1.5) идет за 1.81, а Ф2(+1.5) — за 2.00.

Тотал голов больше 5.5 доступен за 2.00, а ТМ 5.5 — за 1.81.

Ждете минимум четыре шайбы в исполнении России? ИТБ1 (3.5) можно взять за 1.95.

09.02.2022 | Россия — Швейцария

Шансы сборной Швейцарии отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 1.64.

Не сомневаетесь, что обеим сборным по силам отличиться по два раза минимум? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 1.90.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 4:1 — коэффициент 11.5;

· 4:2 — 11.5;

· 3:3 — 12.0.

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Сборная России по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
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Олимпиада-2022: соревнования 9 февраля, расписание и трансляции
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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