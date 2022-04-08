Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч АПЛ 8 апреля 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» 8 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Конор Коуди, «Вулверхэмптоном».
Фото Global Look Press

«Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» в пятницу, 8 апреля, очным матчем откроют 32-й тур английской премьер-лиги. Встреча состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 22.00 по Москве. Рассудит игру арбитр Питер Бэнкс.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
08 апр, 22:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предвкушают упорный матч, так как ни у одной из команд нет серьезного преимущества. «Ньюкасл» — фаворит, но лишь за счет домашнего поля. На хозяев можно поставить с коэффициентом 2.27 (44% вероятности). На гостей, которые выиграли последнюю встречу этих команд, можно поставить с котировкой 3.70 (24%), на ничью — за 3.10 (32%).

Если сделать ставку на мирный исход матча, то с 1000 рублей можно положить в карман 3100.

Вы наверняка удивитесь, когда узнаете, что четыре из последних пяти матчей между «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном» завершились вничью 1:1. Поэтому коэффициент на тотал больше 2.5 гола запредельный — 2.40.

Если рассмотреть индивидуальные показатели команд, то на два и более голов «сорок» можно поставить за 2.45, на такой же результат «волков» — за 3.50.

Усуф Языджи и&nbsp;Хорхе Карраскаль, ЦСКА. «Химки» — ЦСКА: новая жертва невероятного Языджи

Матч вряд ли получится жестким и приведет к удалению, но если оно случится, то автор ставки приумножит сумму в 6 раз. Пенальти с коэффициентом 3.20 принесет в два раза меньше.

Среди вариантов ставок на точный счет выделяются три:

1:0 — за 5.80;

1:1 — за 6.00;

0:1 — за 7.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
Читайте также
«Выглядело глуповато». Как Карлсен выиграл самый сумасшедший турнир претендентов
Дерзко бросал вызовы, а потом кашлял кровью, но Кадыров запретил бросать ММА. Способен ли Хамзат Чимаев всерьез бороться за титул чемпиона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — СКА: где смотреть матч КХЛ 8 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Крупные выигрыши в ставках на спорт, букмекерская компания БЕТСИТИ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости