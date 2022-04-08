«Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» в пятницу, 8 апреля, очным матчем откроют 32-й тур английской премьер-лиги. Встреча состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 22.00 по Москве. Рассудит игру арбитр Питер Бэнкс.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предвкушают упорный матч, так как ни у одной из команд нет серьезного преимущества. «Ньюкасл» — фаворит, но лишь за счет домашнего поля. На хозяев можно поставить с коэффициентом 2.27 (44% вероятности). На гостей, которые выиграли последнюю встречу этих команд, можно поставить с котировкой 3.70 (24%), на ничью — за 3.10 (32%).

Если сделать ставку на мирный исход матча, то с 1000 рублей можно положить в карман 3100.

Вы наверняка удивитесь, когда узнаете, что четыре из последних пяти матчей между «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном» завершились вничью 1:1. Поэтому коэффициент на тотал больше 2.5 гола запредельный — 2.40.

Если рассмотреть индивидуальные показатели команд, то на два и более голов «сорок» можно поставить за 2.45, на такой же результат «волков» — за 3.50.

Матч вряд ли получится жестким и приведет к удалению, но если оно случится, то автор ставки приумножит сумму в 6 раз. Пенальти с коэффициентом 3.20 принесет в два раза меньше.

Среди вариантов ставок на точный счет выделяются три:

1:0 — за 5.80;

1:1 — за 6.00;

0:1 — за 7.80.