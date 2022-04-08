В 24-м туре российской премьер-лиги состоится матч между занимающими 15-е место в таблице «Химками» и ведущим борьбу за золото ЦСКА. Игра намечена на 9 апреля и начнется в 14.00 по московскому времени на «Арене Химки». В прямом эфире за ярким футболом можно будет понаблюдать в эфире телеканала «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены: ЦСКА — безоговорочный фаворит встречи. На победу команды Алексея Березуцкого можно поставить с коэффициентом 1.67 (вероятность 59%). Веры в успех хозяев значительно меньше — на них доступна ставка за 5.30 (18%), а на ничью — за 4.00 (23%).

Если поставить на андердога 1000 рублей, то выигрыш составит 5300 — отличный вариант для любителей неоднозначных ставок.

В линии на предстоящую игру можно найти много других интересных вариантов с приятными коэффициентами. Например, общий тотал голов в матче больше 2.5 — за коэффициент 2.00. Отличный вариант, учитывая, что ЦСКА в последних трех встречах РПЛ забил 10 мячей.

На то, что армейцы забьют больше двух мячей, коэффициент 1.81, а вот на тотал больше 2.5 уже совсем другие цифры — 3.60.

В случае с «Химками» стоит рассмотреть более низкие значения: на то, что подмосковный клуб забьет больше 1 мяча, коэффициент — 4.00.

Отличный коэффициент на очередной гол Юсуфа Языджи, который забивал в пяти матчах подряд, — 2.20.

Что касается итогового результата, то вот три самых популярных варианта:

0:1 — за 6.10;

0:2 — за 7.00;

1:1 — за 8.10.