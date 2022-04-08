«Химки» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 9 апреля 2022 года
В 24-м туре российской премьер-лиги состоится матч между занимающими 15-е место в таблице «Химками» и ведущим борьбу за золото ЦСКА. Игра намечена на 9 апреля и начнется в 14.00 по московскому времени на «Арене Химки». В прямом эфире за ярким футболом можно будет понаблюдать в эфире телеканала «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены: ЦСКА — безоговорочный фаворит встречи. На победу команды Алексея Березуцкого можно поставить с коэффициентом 1.67 (вероятность 59%). Веры в успех хозяев значительно меньше — на них доступна ставка за 5.30 (18%), а на ничью — за 4.00 (23%).
Если поставить на андердога 1000 рублей, то выигрыш составит 5300 — отличный вариант для любителей неоднозначных ставок.
В линии на предстоящую игру можно найти много других интересных вариантов с приятными коэффициентами. Например, общий тотал голов в матче больше 2.5 — за коэффициент 2.00. Отличный вариант, учитывая, что ЦСКА в последних трех встречах РПЛ забил 10 мячей.
На то, что армейцы забьют больше двух мячей, коэффициент 1.81, а вот на тотал больше 2.5 уже совсем другие цифры — 3.60.
В случае с «Химками» стоит рассмотреть более низкие значения: на то, что подмосковный клуб забьет больше 1 мяча, коэффициент — 4.00.
Отличный коэффициент на очередной гол Юсуфа Языджи, который забивал в пяти матчах подряд, — 2.20.
Что касается итогового результата, то вот три самых популярных варианта:
0:1 — за 6.10;
0:2 — за 7.00;
1:1 — за 8.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0