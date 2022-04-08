Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Химки» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 9 апреля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Химки» — ЦСКА 9 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев, ЦСКА.
Фото Global Look Press

В 24-м туре российской премьер-лиги состоится матч между занимающими 15-е место в таблице «Химками» и ведущим борьбу за золото ЦСКА. Игра намечена на 9 апреля и начнется в 14.00 по московскому времени на «Арене Химки». В прямом эфире за ярким футболом можно будет понаблюдать в эфире телеканала «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены: ЦСКА — безоговорочный фаворит встречи. На победу команды Алексея Березуцкого можно поставить с коэффициентом 1.67 (вероятность 59%). Веры в успех хозяев значительно меньше — на них доступна ставка за 5.30 (18%), а на ничью — за 4.00 (23%).

Если поставить на андердога 1000 рублей, то выигрыш составит 5300 — отличный вариант для любителей неоднозначных ставок.

В линии на предстоящую игру можно найти много других интересных вариантов с приятными коэффициентами. Например, общий тотал голов в матче больше 2.5 — за коэффициент 2.00. Отличный вариант, учитывая, что ЦСКА в последних трех встречах РПЛ забил 10 мячей.

Аллан Сен-Максимен, &laquo;Ньюкасл&raquo;. «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: гости обойдут Рангника и Роналду в борьбе за еврокубки

На то, что армейцы забьют больше двух мячей, коэффициент 1.81, а вот на тотал больше 2.5 уже совсем другие цифры — 3.60.

В случае с «Химками» стоит рассмотреть более низкие значения: на то, что подмосковный клуб забьет больше 1 мяча, коэффициент — 4.00.

Отличный коэффициент на очередной гол Юсуфа Языджи, который забивал в пяти матчах подряд, — 2.20.

Что касается итогового результата, то вот три самых популярных варианта:

0:1 — за 6.10;

0:2 — за 7.00;

1:1 — за 8.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
«Выглядело глуповато». Как Карлсен выиграл самый сумасшедший турнир претендентов
Дерзко бросал вызовы, а потом кашлял кровью, но Кадыров запретил бросать ММА. Способен ли Хамзат Чимаев всерьез бороться за титул чемпиона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч АПЛ 8 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости