«Милтон Кинс Донс» — «Лестер»: прогноз на матч Кубка английской лиги 20 декабря 2022 года
20 декабря в Англии пройдут матчи 1/8 Кубка лиги. В одном из них «Лестер» сразится с «Милтон Кинс Донс». Встреча состоится на стадионе «МК» и начнется в 22.45 по московскому времени. Главный рефери — Андре Марринер. В России игра показана не будет.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Лестеру». На победу «Лис» в основное время можно поставить за 1.33, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.30 (19%), успех «МК» — за 10.5 (6%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 10 500 рублей.
Вариант 1Х предложен за 3.50. Также можно поддержать аутсайдера форой (+1.5) за 2.80 или Ф1(+2.5) — за 1.34.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.22.
Случится ли обмен голами? Поставить на «обе забьют» можно за 2.10, на «обе забьют — нет» — за 1.74.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Милтон Кинс Донс» — «Лестер»
В этом матче не может быть другого результата, кроме как победа «Лестера». Хотя «Лисы» тяжело начали сезон и идут только 13-ми в АПЛ, против одной из худших команд первой лиги они должны чувствовать себя богами.
У «МК» пять поражений в последних десяти матчах, причем семь из них завершились «верхом» по голам. Результативной победы «Лестера» стоит ждать и в предстоящей встрече.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.96.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2