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«Милтон Кинс Донс» — «Лестер»: прогноз на матч Кубка английской лиги 20 декабря 2022 года

Прогноз на матч Кубка лиги «Милтон Кинс Донс» — «Лестер» 20 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Джейми Варди.
Фото Global Look Press

20 декабря в Англии пройдут матчи 1/8 Кубка лиги. В одном из них «Лестер» сразится с «Милтон Кинс Донс». Встреча состоится на стадионе «МК» и начнется в 22.45 по московскому времени. Главный рефери — Андре Марринер. В России игра показана не будет.

Англия. Кубок лиги. 1/8 финала
20 дек, 22:45. Stadium mk (Милтон Кейнс)
МК Донс
Лестер

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Лестеру». На победу «Лис» в основное время можно поставить за 1.33, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.30 (19%), успех «МК» — за 10.5 (6%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 10 500 рублей.

Вариант 1Х предложен за 3.50. Также можно поддержать аутсайдера форой (+1.5) за 2.80 или Ф1(+2.5) — за 1.34.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.22.

Случится ли обмен голами? Поставить на «обе забьют» можно за 2.10, на «обе забьют — нет» — за 1.74.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу «Лестера» — 6.00;

  • 1:0 — 6.80;

  • 3:0 — 7.80.

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Прогноз и ставка на матч «Милтон Кинс Донс» — «Лестер»

В этом матче не может быть другого результата, кроме как победа «Лестера». Хотя «Лисы» тяжело начали сезон и идут только 13-ми в АПЛ, против одной из худших команд первой лиги они должны чувствовать себя богами.

У «МК» пять поражений в последних десяти матчах, причем семь из них завершились «верхом» по голам. Результативной победы «Лестера» стоит ждать и в предстоящей встрече.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.96.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лестер
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

 6
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Локомотив

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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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