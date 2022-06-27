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Новак Джокович — Сун Ву Квон: прогноз на матч Уимблдона 27 июня 2022 года

Прогноз на матч Уимблдона Новак Джокович — Сун Ву Квон 27 июня 2022 года
Евгений Коростелев
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Новак Джокович на тренировке.
Фото Global Look Press

27 июня 2022 года действующий чемпион Уимблдона Новак Джокович стартует на турнире матчем против южнокорейца Сун Ву Квона. Встреча 3-й и 75-й ракеток мира состоится на Центральном корте и начнется приблизительно в 15.35 по московскому времени. В России игра транслироваться не будет.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Квона нет никаких шансов победить — на его успех принимаются ставки с коэффициентом 23.0, это меньше одного процента вероятности исхода. На триумф Джоковича поставить невозможно.

Но вы можете взять победу серба с большой форой по геймам:

  • Ф1(-8.5) идет за 1.53, Ф2(+8.5) — 2.50;

  • Ф1(-9.5) идет за 1.88, Ф2(+9.5) — 1.86.

Аналитики уверены, что Джокович победит со счетом 3:0 по партиям за 1.22. Выигранный южнокорейцем сет оценивается котировкой 4.00.

Более того, эксперты не верят, что хотя бы в одной партии соперники дойдут до тай-брейка: тотал меньше 18.5 выигранных Джоковичем геймов доступен за 1.80, ТБ 18.5 — за 1.94.

Возьмет ли Сун Ву у шестикратного победителя турнира хотя бы 10 геймов? На ИТБ2 (9.5) котировка 1.72, на ИТМ2 (9.5) — 2.05.

Шикарный коэффициент 5.80 на то, что один из сетов завершится со счетом 6:0.

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Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Сун Ву Квон

У южнокорейца есть победы на траве, но на Уимблдоне он выступает неудачно — всего дважды играл в основной сетке и забрал только один матч у Даниэля Мазура в прошлом году. В этом матче абсолютно точно нужно отталкиваться не от него.

Джокович не провел ни одной официальной игры перед британским «Шлемом», но это не помешает ему удачно стартовать на одном из самых удобных для себя покрытий. Скорее всего, Квон ничего не сможет противопоставить Новаку, который завершит встречу достаточно быстро.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 28.5 гейма за 1.64.

Теннис
Wimbledon
Прогнозы на спорт
Новак Джокович
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