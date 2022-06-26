Эксперты оценили шансы Кучерова, Ничушкина и Сергачева забросить в одном матче финала Кубка Стэнли

27 июня состоится шестой матч финала Кубка Стэнли — «Тампа-Бэй» на «Амали Арене» примет «Колорадо Эвеланш». Игра начнется в 3.00 по московскому времени. Счет в серии — 3-2 в пользу «Эвс».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Колорадо» на победу выше. Коэффициент на успех в основное время — 2.34, это примерно 42% вероятности исхода. За чуть большие 2.60 можно взять победу «Тампы» (38%), ничью — за 4.50 (20%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей принесет 2340 рублей выплаты и 1340 рублей чистой прибыли.

В пятом матче Никите Кучерову, Валерию Ничушкину и Михаилу Сергачеву не хватило одного результативного броска, чтобы доехал суперэкспресс дня — на голы всех российских хоккеистов в одной игре коэффициент 25.0. Кучеров и Ничушкин отличились, а бросок Сергачева пришелся в перекладину. Ставку можно повторить в шестом матче серии.

Также в предстоящей встрече можно поставить на успехи отдельных игроков. Например, гол или пас Кучерова во второй игре подряд предложено взять за 1.30.

У Валерия Ничушкина в пяти матчах четыре гола, а в последнем он оформил 1+1. На его шайбу или ассист дают коэфициент 1.45.

Самые высокие коэффициенты на результативность третьего русского хоккеиста — Михаила Сергачева. В плей-офф у него всего два гола, но восемь ассистов. В последней игре он показал очень сильный для себя результат — отдал две голевые передачи. Результативное действие защитника «Лайтнинг» идет за 2.55.