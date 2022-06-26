Эксперты оценили шансы Кучерова, Ничушкина и Сергачева забросить в одном матче финала Кубка Стэнли
27 июня состоится шестой матч финала Кубка Стэнли — «Тампа-Бэй» на «Амали Арене» примет «Колорадо Эвеланш». Игра начнется в 3.00 по московскому времени. Счет в серии — 3-2 в пользу «Эвс».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Колорадо» на победу выше. Коэффициент на успех в основное время — 2.34, это примерно 42% вероятности исхода. За чуть большие 2.60 можно взять победу «Тампы» (38%), ничью — за 4.50 (20%).
Ставка в 1000 рублей на триумф гостей принесет 2340 рублей выплаты и 1340 рублей чистой прибыли.
В пятом матче Никите Кучерову, Валерию Ничушкину и Михаилу Сергачеву не хватило одного результативного броска, чтобы доехал суперэкспресс дня — на голы всех российских хоккеистов в одной игре коэффициент 25.0. Кучеров и Ничушкин отличились, а бросок Сергачева пришелся в перекладину. Ставку можно повторить в шестом матче серии.
Также в предстоящей встрече можно поставить на успехи отдельных игроков. Например, гол или пас Кучерова во второй игре подряд предложено взять за 1.30.
У Валерия Ничушкина в пяти матчах четыре гола, а в последнем он оформил 1+1. На его шайбу или ассист дают коэфициент 1.45.
Самые высокие коэффициенты на результативность третьего русского хоккеиста — Михаила Сергачева. В плей-офф у него всего два гола, но восемь ассистов. В последней игре он показал очень сильный для себя результат — отдал две голевые передачи. Результативное действие защитника «Лайтнинг» идет за 2.55.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -