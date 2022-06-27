Эксперты оценили шансы Франции на финал чемпионата Европы U-19
Чемпионат Европы U-19 близится к завершению: 28 июня 2022 года пройдут полуфинальные игры. На стадионе «Антон Малатински» в Трнаве один из фаворитов турнира Франция сыграет с Израилем. Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени, сайт matchtv.ru покажет прямую трансляцию.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Трехцветные» должны без проблем оформить путевку в финал. Коэффициент на успех Франции в основное время — 1.34, это около 73% вероятности. Победа Израиля оценена огромными 9.00 (10%), ничья идет за 5.10 (17%).
Три самых ожидаемых, по оценкам аналитиков, результата матча однозначно говорят о преимуществе Франции:
• победа 2:0 идет за 6.80;
• 1:0 — за 7.80;
• 2:1 — за 8.00.
Франция на групповом этапе оформила три победы, две из которых оказались мощными разгромами: Словакия получила 5:0, Италия — 4:1. Французы за три игры наколотили 11 мячей и пропустили всего два. Статистика Израиля гораздо скромнее: сине-белые пролезли в плей-офф со второго места, набрав всего четыре очка.
У израильтян крайне мало шансов даже просто не проиграть в основное время: коэффициент на этот рынок — 3.30. «Двойной исход» на «Трехцветных» идет за минимальные 1.06.
Эксперты оценили шансы на проход французов в финал котировкой 1.18. Израиль мы вряд ли увидим в игре за трофей: коэффициент на выход в решающий матч — 4.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -