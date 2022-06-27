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Сегодня, 17:15

Эксперты оценили шансы Франции на финал чемпионата Европы U-19

Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Тайрик Арконте в игре за «Гренобль».
Фото Global Look Press

Чемпионат Европы U-19 близится к завершению: 28 июня 2022 года пройдут полуфинальные игры. На стадионе «Антон Малатински» в Трнаве один из фаворитов турнира Франция сыграет с Израилем. Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени, сайт matchtv.ru покажет прямую трансляцию.

Чемпионат Европы U19. 1/2 финала
28 июн, 21:00. MOL Arena (Дунайска-Стреда)
Франция U19
Израиль U-19

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Трехцветные» должны без проблем оформить путевку в финал. Коэффициент на успех Франции в основное время — 1.34, это около 73% вероятности. Победа Израиля оценена огромными 9.00 (10%), ничья идет за 5.10 (17%).

Три самых ожидаемых, по оценкам аналитиков, результата матча однозначно говорят о преимуществе Франции:

• победа 2:0 идет за 6.80;

• 1:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 8.00.

Франция на групповом этапе оформила три победы, две из которых оказались мощными разгромами: Словакия получила 5:0, Италия — 4:1. Французы за три игры наколотили 11 мячей и пропустили всего два. Статистика Израиля гораздо скромнее: сине-белые пролезли в плей-офф со второго места, набрав всего четыре очка.

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У израильтян крайне мало шансов даже просто не проиграть в основное время: коэффициент на этот рынок — 3.30. «Двойной исход» на «Трехцветных» идет за минимальные 1.06.

Эксперты оценили шансы на проход французов в финал котировкой 1.18. Израиль мы вряд ли увидим в игре за трофей: коэффициент на выход в решающий матч — 4.90.

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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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