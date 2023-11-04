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«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 4 ноября 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» 4 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Мартин Эдегор.
Фото Global Look Press

4 ноября в 11-м туре АПЛ «Ньюкасл» дома сыграет с «Арсеналом». Встреча пройдет на арене «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Стюарт Аттуэлл.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
04 нояб, 20:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что победителем в этой битве станет «Арсенал». Победу лондонцев можно взять за 2.51, это приблизительно 39% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.30 (26%), успех «Ньюкасла» — за 2.86 (35%).

На то, что «сороки» не уступят лондонцам, котировка — 1.55. Правда, нужно быть аккуратнее — «Ньюкасл» проиграл семь из 10 последних матчей этому сопернику.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.91.

Обмен голами предложено взять за 1.74, вариант «обе забьют — нет» — за 2.10.

«Ньюкасл» не забил в девяти из 10 последних матчей против «Арсенала». На то, что это произойдет снова, коэффициент — 3.28.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.11.

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Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Арсенал»

Артете ценой вылета из Кубка лиги удалось сохранить свежими лидеров команды: Эдегор, Сака, Райс и Мартинелли вышли всего на 25 минут в игре с «Вест Хэмом». А вот «Ньюкасл» играл основным составом с «МЮ» и победил (3:0). При этом Эдди Хау потерял Таргетта, а всего в игре с лондонцами он не досчитается девятерых футболистов, в том числе Исака и Ботмана. Поэтому в этой встрече стоит ждать успеха гостей.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.78.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
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«Боруссия Дортмунд» — «Бавария»: прогноз на матч бундеслиги 4 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Федор Чалов

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 10 1 3
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