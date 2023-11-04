«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 4 ноября 2023 года
4 ноября в 11-м туре АПЛ «Ньюкасл» дома сыграет с «Арсеналом». Встреча пройдет на арене «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Стюарт Аттуэлл.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что победителем в этой битве станет «Арсенал». Победу лондонцев можно взять за 2.51, это приблизительно 39% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.30 (26%), успех «Ньюкасла» — за 2.86 (35%).
На то, что «сороки» не уступят лондонцам, котировка — 1.55. Правда, нужно быть аккуратнее — «Ньюкасл» проиграл семь из 10 последних матчей этому сопернику.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.91.
Обмен голами предложено взять за 1.74, вариант «обе забьют — нет» — за 2.10.
«Ньюкасл» не забил в девяти из 10 последних матчей против «Арсенала». На то, что это произойдет снова, коэффициент — 3.28.
Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.11.
Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Арсенал»
Артете ценой вылета из Кубка лиги удалось сохранить свежими лидеров команды: Эдегор, Сака, Райс и Мартинелли вышли всего на 25 минут в игре с «Вест Хэмом». А вот «Ньюкасл» играл основным составом с «МЮ» и победил (3:0). При этом Эдди Хау потерял Таргетта, а всего в игре с лондонцами он не досчитается девятерых футболистов, в том числе Исака и Ботмана. Поэтому в этой встрече стоит ждать успеха гостей.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.78.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1