«Динамо» и «Краснодар» откроют новый сезон РПЛ. Разборка москвичей и южан получится результативной

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Краснодар» 21 июля 2023 года

На предсезонке обе команды забивали много.

21 июля «Динамо» и «Краснодар» откроют программу первого тура РПЛ. Поединок москвичей и южан пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 18.55 мск. Арбитр будет известен позднее.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар» 21 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2.25, вероятность такого исхода — примерно 43%. Раздел очков доступен за 3.68 (26%), успех «Краснодара» — за 3.14 (31%).

Прошлый визит «быков» на «ВТБ Арену» закончился нулевой ничьей. Считаете, что гости снова как минимум не уступят в столице? Опция Х2 идет за 1.68.

Все три предсезонных поединка южан пробили «верх» по голам, у москвичей — три из четырех. На тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.70, на ТМ 2.5 — 2.21.

Обмен результативными ударами предлагают взять за 1.59, обратный рынок — за 2.34. Команды огорчили друг друга лишь в двух из шести последних встреч.

Наиболее возможный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1. Финиш матча открытия РПЛ с таким счетом оценили в 6.40.

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«Динамо» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча РПЛ 21 июля 2023 года

Новый сезон премьер-лиги стартует поединком девятой и шестой команд минувшего чемпионата. Бело-голубые в юбилейный для клуба год выступили отвратительно: финишировали ниже всех московских команд и обновили антирекорд со времен возвращения из ФНЛ — ниже девятой строчки падали только в кампании-2018/19, когда стали 12-ми.

Выводы не могли не последовать. Славиша Йоканович лишился работы, а новым главным тренером «Динамо» стал Марцел Личка, который затащил «Оренбург» на седьмое место. После назначения чех заявил, что цель москвичей в наступающем чемпионате — попасть в пятерку или даже тройку.

Судя по предсезонке, амбиции коуча зарядили футболистов — бело-голубые победили во всех контрольных матчах. Особенно ярким получился Братский Кубок с ЦСКА — «динамовцы» были сильнее в обеих встречах, суммарно оформив семь голов (3:0 и 4:3). Также москвичи одолели хабаровский СКА (2:1) и «Пари НН» (1:0).

«Краснодар» третий сезон подряд закончил за пределами топ-3 — стал шестым. Также «быки» дошли до финала Кубка России, где уступили ЦСКА по пенальти (5:6, в основное время — 1:1). Несмотря на эти неудачи, руководство южан удержалось от импульсивных решений: Владимир Ивич избежал отставки, остался тренером команды и поведет ее в новый сезон.

Летние товарняки краснодарцы провели результативно: семь мячей в трех играх. «Быки» устроили перестрелки с «Черноморцем» и «Сочи» — обе закончились с одинаковым счетом (2:2). Ровно между этими двумя ничьими уместился разгром «Кубани» в южном дерби (3:0).

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Краснодар»

Последний очный поединок соперников получился кипучим: в марте они столкнулись на стадионе «Краснодар» и оформили четыре гола на двоих. На 19-й минуте счет открыл Константин Тюкавин, но уже через пять минут Кади сделал его равным. Во втором тайме он же вывел «быков» вперед, а на третьей компенсированной минуте Никита Кривцов довел преимущество южан до двух мячей. Динамовцы и краснодарцы ударно провели предсезонку и сделают все, чтобы матч открытия РПЛ не получился скучным.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 2.23 (если команды забьют ровно шесть голов, случится возврат).

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