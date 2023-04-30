Прямая трансляция матча серии А «Интер» — «Лацио» 30 апреля 2023 года

30 апреля «Лацио» навестит «Интер» в 32-м туре чемпионата Италии. Матч состоится на стадионе «Джузеппе Меацца». Арбитр Марко Гуида даст стартовый свисток в 13.30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 13.25 мск.

Хозяева — фавориты в раскладах букмекеров. На триумф парней Симоне Индзаги доступен коэффициент 1.83, что соответствует 53% вероятности результата. На ничью можно поставить за 3.69 (27%), успех гостей идет за 4.58 (20%).

Ставка в 1000 рублей на викторию римлян принесет 4580 рублей, если они возьмут верх.

«Лацио» одолел «Интер» в двух из трех предыдущих поединков. На победу или ничью римлян доступна котировка 2.03.

В последних пяти играх «нерадзурри» пропустили только 0.8 мяча в среднем за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола на очную встречу предложен за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.79.

Команды огорчили друг друга в шести предыдущих столкновениях. Очередной обмен точными ударами оценен в 1.97, обратный рынок — в 1.85.

В домашних матчах «Интер» пропустил всего девять раз за сезон — лучший показатель в лиге. На то, что «Лацио» не забьет хозяевам, можно поставить за 2.33.

В прошлом туре Ромелу Лукаку разыгрался и отправил два мяча в ворота «Эмполи». На результативный выстрел бельгийца и в этот раз предложена котировка 2.55.

Самый вероятный счет поединка — 1:0 в пользу «Интера». На этот вариант дан коэффициент 6.61.