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«Интер» — «Лацио»: где смотреть матч серии А 30 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Интер» — «Лацио» 30 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Ромелу Лукаку («Интер»).
Фото Global Look Press

30 апреля «Лацио» навестит «Интер» в 32-м туре чемпионата Италии. Матч состоится на стадионе «Джузеппе Меацца». Арбитр Марко Гуида даст стартовый свисток в 13.30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 13.25 мск.

Италия. Серия А. 32-й тур
30 апр, 13:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
3:1
Лацио

Хозяева — фавориты в раскладах букмекеров. На триумф парней Симоне Индзаги доступен коэффициент 1.83, что соответствует 53% вероятности результата. На ничью можно поставить за 3.69 (27%), успех гостей идет за 4.58 (20%).

Ставка в 1000 рублей на викторию римлян принесет 4580 рублей, если они возьмут верх.

«Лацио» одолел «Интер» в двух из трех предыдущих поединков. На победу или ничью римлян доступна котировка 2.03.

В последних пяти играх «нерадзурри» пропустили только 0.8 мяча в среднем за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола на очную встречу предложен за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.79.

Команды огорчили друг друга в шести предыдущих столкновениях. Очередной обмен точными ударами оценен в 1.97, обратный рынок — в 1.85.

В домашних матчах «Интер» пропустил всего девять раз за сезон — лучший показатель в лиге. На то, что «Лацио» не забьет хозяевам, можно поставить за 2.33.

Мохамед Салах (&laquo;Ливерпуль&raquo;). «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: Салах и Гакпо погнут хлипкие «шпоры» и заберут у Кейна место в еврокубках

В прошлом туре Ромелу Лукаку разыгрался и отправил два мяча в ворота «Эмполи». На результативный выстрел бельгийца и в этот раз предложена котировка 2.55.

Самый вероятный счет поединка — 1:0 в пользу «Интера». На этот вариант дан коэффициент 6.61.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
0
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«Наполи» — «Салернитана»: прогноз на матч серии А 30 апреля 2023 года

«Наполи» — «Салернитана»: где смотреть матч серии А 30 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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Спартак

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П
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Краснодар

 10
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 9
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Зенит

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И К Ж
Гленн Бейл

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Локомотив

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