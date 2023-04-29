«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: Салах и Гакпо погнут хлипкие «шпоры» и заберут у Кейна место в еврокубках
30 апреля в 34-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм». Команды сойдутся на стадионе «Энфилд» в 18.30 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Пол Тирни. Английскую лигу в России легально не показывают.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 30 апреля 2023 года
Букмекеры назвали фаворитом красных. На успех парней Юргена Клоппа предложен коэффициент 1.53, что соответствует 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.86 (20%), а триумф «шпор» — за 5.75 (16%).
«Тоттенхэм» не уступил в двух из трех последних матчей с «Ливерпулем». Победу или ничью лондонцев оценили в 2.62.
Команда Райана Мэйсона пропустила 11 мячей в трех предыдущих встречах — 3.6 гола в среднем за игру. А «Ливерпуль» на том же отрезке забил 11 раз. Букмекеры ожидают много результативных ударов и в очном столкновении: ТБ 3.5 идет за 2.22, ТМ 3.5 — за 1.71.
В пяти матчах подряд клубы забивали друг другу. На очередной обмен голами доступна котировка 1.61, обратный рынок предложен за 2.32.
Самый вероятный счет — 2:1 в пользу красных. На этот исход можно ставить за 8.25.
«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча 34-го тура АПЛ 30 апреля 2023 года
После вылета из всех кубковых турниров «Ливерпуль» сосредоточился на чемпионате Англии и преуспел. У красных беспроигрышная серия из пяти матчей и три победы подряд. В этом году такого еще не было. Повержены «Вест Хэм» (2:1), «Ноттингем» (3:2) и «Лидс» (6:1). На этом отрезке чаще всех отличался лучший бомбардир мерсисайдцев (16) Мохамед Салах — забил четыре мяча.
Благодаря этим успехам «скаузеры» сократили отставание от зоны еврокубков и пятого места до одного балла. Кстати, как раз на пятой строчке расположился «Тоттенхэм», у которого к тому же на один матч больше. Так что триумф на «Энфилде» поднимет «Ливерпуль» в топ-5.
Дополнительным бонусом для Клоппа станет возвращение в строй Наби Кейта и Ибраима Конате, которые оправились от травм и готовы сражаться.
У красных отличная история встреч со «шпорами». Мерсисайдцы не уступили им 11 матчей подряд (восемь побед), а забили — в 16 поединках. В первом круге «скаузеры» тоже выиграли (2:1), а Салах оформил дубль.
«Тоттенхэм» даже и не думает о реванше. Лондонцы слили два из трех прошлых матчей, напропускав 11 голов от «МЮ» (2:2), «Борнмута» (2:3) и «Ньюкасла» (1:6). Лучший бомбардир «шпор» Гарри Кейн (24) за три тура выдавил из себя лишь мяч престижа в ворота «сорок».
Кейн и компания победили всего в двух из десяти недавних поединков во всех турнирах, но все еще цепляются за пятое месте в АПЛ. Впрочем, его уже готов отнять «Ливерпуль».
«Шпоры» уже вылетели из Кубка Англии, Лиги чемпионов и даже поменяли тренера дважды за месяц. Сначала пост Антонио Конте занял Кристиан Стеллини, а после разноса от «Ньюкасла» руль до конца сезона перехватил Райан Мейсон.
Из-за травм лондонцам не помогут Уго Льорис, Эмерсон Роял, Родриго Бентакур, Райан Сессеньон, Ив Биссума, что усложнит традиционно тяжелые для «Тоттенхэма» выезды на «Энфилд».
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
Красные на подъеме: выдали лучшую серию без поражений в 2023 году (пять матчей). Лидеры атаки разыгрались и наколотили 11 мячей за три встречи. Нет травмированных, зато есть мотивация и вполне реальная цель за оставшиеся шесть туров ворваться в топ-4 и Лигу чемпионов. В пользу «скаузеров» говорит история противостояния: они не уступили «шпорам» 11 встреч подряд и забили в 16 поединках.
У «Тоттенхэма», наоборот, все плохо. Команда пропустила 17 мячей за семь матчей (2.4 в среднем за 90 минут), выиграла только два из них. Две тренерские отставки за месяц тоже не добавили сыгранности. А в гостях лондонцы не победили семь раз подряд. Всего в этом сезоне «шпоры» затащили лишь пять выездов из 16, пропустили 31 гол — больше всех в первой восьмерке АПЛ. Но забивать «Ливерпулю» «Тотенхэм» все же умеет — красные вынимали мяч из сетки в пяти матчах кряду.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.87.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|0 : 2
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 5
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|1 : 3
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|1 : 1
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|1 : 1
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 0
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|3 : 1
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|5 : 1
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5