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29 апреля, 15:15

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: Салах и Гакпо погнут хлипкие «шпоры» и заберут у Кейна место в еврокубках

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 30 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press
Лондонцы не побеждали «скаузеров» в 11 поединках подряд.

30 апреля в 34-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм». Команды сойдутся на стадионе «Энфилд» в 18.30 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Пол Тирни. Английскую лигу в России легально не показывают.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
30 апр, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:3
Тоттенхэм Хотспур

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 30 апреля 2023 года

Букмекеры назвали фаворитом красных. На успех парней Юргена Клоппа предложен коэффициент 1.53, что соответствует 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.86 (20%), а триумф «шпор» — за 5.75 (16%).

«Тоттенхэм» не уступил в двух из трех последних матчей с «Ливерпулем». Победу или ничью лондонцев оценили в 2.62.

Команда Райана Мэйсона пропустила 11 мячей в трех предыдущих встречах — 3.6 гола в среднем за игру. А «Ливерпуль» на том же отрезке забил 11 раз. Букмекеры ожидают много результативных ударов и в очном столкновении: ТБ 3.5 идет за 2.22, ТМ 3.5 — за 1.71.

В пяти матчах подряд клубы забивали друг другу. На очередной обмен голами доступна котировка 1.61, обратный рынок предложен за 2.32.

Самый вероятный счет — 2:1 в пользу красных. На этот исход можно ставить за 8.25.

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«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча 34-го тура АПЛ 30 апреля 2023 года

После вылета из всех кубковых турниров «Ливерпуль» сосредоточился на чемпионате Англии и преуспел. У красных беспроигрышная серия из пяти матчей и три победы подряд. В этом году такого еще не было. Повержены «Вест Хэм» (2:1), «Ноттингем» (3:2) и «Лидс» (6:1). На этом отрезке чаще всех отличался лучший бомбардир мерсисайдцев (16) Мохамед Салах — забил четыре мяча.

Благодаря этим успехам «скаузеры» сократили отставание от зоны еврокубков и пятого места до одного балла. Кстати, как раз на пятой строчке расположился «Тоттенхэм», у которого к тому же на один матч больше. Так что триумф на «Энфилде» поднимет «Ливерпуль» в топ-5.

Дополнительным бонусом для Клоппа станет возвращение в строй Наби Кейта и Ибраима Конате, которые оправились от травм и готовы сражаться.

У красных отличная история встреч со «шпорами». Мерсисайдцы не уступили им 11 матчей подряд (восемь побед), а забили — в 16 поединках. В первом круге «скаузеры» тоже выиграли (2:1), а Салах оформил дубль.

«Тоттенхэм» даже и не думает о реванше. Лондонцы слили два из трех прошлых матчей, напропускав 11 голов от «МЮ» (2:2), «Борнмута» (2:3) и «Ньюкасла» (1:6). Лучший бомбардир «шпор» Гарри Кейн (24) за три тура выдавил из себя лишь мяч престижа в ворота «сорок».

Кейн и компания победили всего в двух из десяти недавних поединков во всех турнирах, но все еще цепляются за пятое месте в АПЛ. Впрочем, его уже готов отнять «Ливерпуль».

«Шпоры» уже вылетели из Кубка Англии, Лиги чемпионов и даже поменяли тренера дважды за месяц. Сначала пост Антонио Конте занял Кристиан Стеллини, а после разноса от «Ньюкасла» руль до конца сезона перехватил Райан Мейсон.

Из-за травм лондонцам не помогут Уго Льорис, Эмерсон Роял, Родриго Бентакур, Райан Сессеньон, Ив Биссума, что усложнит традиционно тяжелые для «Тоттенхэма» выезды на «Энфилд».

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

Красные на подъеме: выдали лучшую серию без поражений в 2023 году (пять матчей). Лидеры атаки разыгрались и наколотили 11 мячей за три встречи. Нет травмированных, зато есть мотивация и вполне реальная цель за оставшиеся шесть туров ворваться в топ-4 и Лигу чемпионов. В пользу «скаузеров» говорит история противостояния: они не уступили «шпорам» 11 встреч подряд и забили в 16 поединках.

У «Тоттенхэма», наоборот, все плохо. Команда пропустила 17 мячей за семь матчей (2.4 в среднем за 90 минут), выиграла только два из них. Две тренерские отставки за месяц тоже не добавили сыгранности. А в гостях лондонцы не победили семь раз подряд. Всего в этом сезоне «шпоры» затащили лишь пять выездов из 16, пропустили 31 гол — больше всех в первой восьмерке АПЛ. Но забивать «Ливерпулю» «Тотенхэм» все же умеет — красные вынимали мяч из сетки в пяти матчах кряду.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.87.

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ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
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16
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28.04 20:00
Динамо – Факел
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Кр. Советов – Зенит
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 1 : 3
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 1 : 1
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 1 : 1
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