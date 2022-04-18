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«Наполи» — «Рома»: где смотреть матч серии А 18 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Наполи» — «Рома» 18 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Тэмми Абрахам против «Буде/Глимт».
Фото Global Look Press

18 апреля в матче 33-го тура серии А «Наполи» примет «Рому». Встреча начнется в 20.00 мск на стадионе «Диего Армандо Марадона», транслировать ее будет matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Неаполитанцы ведут борьбу за чемпионство, сейчас у них 66 очков и третье место. Римляне пытаются попасть в зону Лиги чемпионов — у них 57 очков и пятая позиция.

Италия. Серия А. 33-й тур
18 апр, 20:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Рома

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверенным фаворитом считают команду Лучано Спаллетти — на победу «Наполи» можно поставить за 1.93 (51%). У Жозе Моуринью шансов гораздо меньше, котировка на успех «Ромы» — 4.20 (23%). Коэффициент на ничью — 3.60 (26%).

Считаете, что Особенный не даст «Наполи» подняться на первое место? При ставке 1 000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3 600 рублей.

«Рома» на эмоциях после победы над «Будё-Глимт» и выхода в полуфинал Лиги конференций может дать бой. Котировка на Х2 — 1.93.

Итальянский чемпионат уже давно не самый закрытый, а «Рома» и «Наполи» забили больше 50 мячей за сезон. Игра точно будет раскованной, а поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.80. Обратный исход — 2.00.

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По этой же причине нужно обратить внимание на количество голов — тотал больше 3.5 мяча идет с приятным и реалистичным коэффициентом 3.10.

На индивидуальные тоталы тоже нужно взглянуть — «Наполи» вполне может забить больше двух мячей за 2.90, а вот у «Ромы» такой перспективы нет. Шансы команды Моуриньо оформить больше двух голов оцениваются котировкой 7.20.

Аналитики считают три следующих результата наиболее вероятными:

• 1:1 - за 6.70;

• 1:0 - за 7.10;

• 2:1 - за 8.10.

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ФК Рома
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1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Краснодар

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Локомотив

 6
И К Ж
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Спартак

 13 1 4
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