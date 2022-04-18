«Наполи» — «Рома»: где смотреть матч серии А 18 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
18 апреля в матче 33-го тура серии А «Наполи» примет «Рому». Встреча начнется в 20.00 мск на стадионе «Диего Армандо Марадона», транслировать ее будет matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Неаполитанцы ведут борьбу за чемпионство, сейчас у них 66 очков и третье место. Римляне пытаются попасть в зону Лиги чемпионов — у них 57 очков и пятая позиция.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверенным фаворитом считают команду Лучано Спаллетти — на победу «Наполи» можно поставить за 1.93 (51%). У Жозе Моуринью шансов гораздо меньше, котировка на успех «Ромы» — 4.20 (23%). Коэффициент на ничью — 3.60 (26%).
Считаете, что Особенный не даст «Наполи» подняться на первое место? При ставке 1 000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3 600 рублей.
«Рома» на эмоциях после победы над «Будё-Глимт» и выхода в полуфинал Лиги конференций может дать бой. Котировка на Х2 — 1.93.
Итальянский чемпионат уже давно не самый закрытый, а «Рома» и «Наполи» забили больше 50 мячей за сезон. Игра точно будет раскованной, а поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.80. Обратный исход — 2.00.
По этой же причине нужно обратить внимание на количество голов — тотал больше 3.5 мяча идет с приятным и реалистичным коэффициентом 3.10.
На индивидуальные тоталы тоже нужно взглянуть — «Наполи» вполне может забить больше двух мячей за 2.90, а вот у «Ромы» такой перспективы нет. Шансы команды Моуриньо оформить больше двух голов оцениваются котировкой 7.20.
Аналитики считают три следующих результата наиболее вероятными:
• 1:1 - за 6.70;
• 1:0 - за 7.10;
• 2:1 - за 8.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0