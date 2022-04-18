18 апреля в матче 33-го тура серии А «Наполи» примет «Рому». Встреча начнется в 20.00 мск на стадионе «Диего Армандо Марадона», транслировать ее будет matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Неаполитанцы ведут борьбу за чемпионство, сейчас у них 66 очков и третье место. Римляне пытаются попасть в зону Лиги чемпионов — у них 57 очков и пятая позиция.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверенным фаворитом считают команду Лучано Спаллетти — на победу «Наполи» можно поставить за 1.93 (51%). У Жозе Моуринью шансов гораздо меньше, котировка на успех «Ромы» — 4.20 (23%). Коэффициент на ничью — 3.60 (26%).

Считаете, что Особенный не даст «Наполи» подняться на первое место? При ставке 1 000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3 600 рублей.

«Рома» на эмоциях после победы над «Будё-Глимт» и выхода в полуфинал Лиги конференций может дать бой. Котировка на Х2 — 1.93.

Итальянский чемпионат уже давно не самый закрытый, а «Рома» и «Наполи» забили больше 50 мячей за сезон. Игра точно будет раскованной, а поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.80. Обратный исход — 2.00.

По этой же причине нужно обратить внимание на количество голов — тотал больше 3.5 мяча идет с приятным и реалистичным коэффициентом 3.10.

На индивидуальные тоталы тоже нужно взглянуть — «Наполи» вполне может забить больше двух мячей за 2.90, а вот у «Ромы» такой перспективы нет. Шансы команды Моуриньо оформить больше двух голов оцениваются котировкой 7.20.

Аналитики считают три следующих результата наиболее вероятными:

• 1:1 - за 6.70;

• 1:0 - за 7.10;

• 2:1 - за 8.10.