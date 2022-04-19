«Балтика» — «Динамо»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 19 апреля 2022 года
19 апреля 2022 года в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Балтика» и «Динамо». Игра начнется в 20.00 (мск) на стадионе «Калининград», трансляция будет показана на matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ ожидаемо считают фаворитом встречи «Динамо», на его победу в основное время можно поставить за 1.53 (65%). Коэффициент на успех «Балтики» — 7.00 (14%), а ничья идет с котировкой 4.20 (21%).
Верите, что клуб ФНЛ справится с натиском? При ставке 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 4200 рублей.
Четвертьфинал Кубка — не время для высокой результативности, но, с другой стороны, почему нет? Коэффициент на тотал больше трех мячей жирненький — 2.90. Обратный исход можно взять за 1.42.
«Балтика» — не самый результативный клуб ФНЛ, поэтому шанс, что они отличатся, невысокий. Ставку «обе забьют — нет» можно взять за 1.67.
Хотите добавить интриги? Фора вам в помощь — Ф1 (+1.5) за 1.56 и Ф2 (-1.5) за 2.44.
Коэффициент на пенальти в игре — 2.75, удаление идет с котировкой 3.20, а все вместе можно взять за 5.80. Если считаете, что игра будет спокойной, то отсутствие пенальти берите за 1.39, а отсутствие удаления — за 1.30.
Эксперты считают наиболее вероятным результатом встречи победу «Динамо» 1:0 за 5.50.
Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Динамо»
К сожалению для болельщиков «Балтики», шансов победить у хозяев нет. Да, команды из ФНЛ зачастую успешно играют в Кубке, но данный случай выходит за пределы логики. Если рассматривать сухие факты, то «Балтика» кое-как идет в ФНЛ и не претендует на выход в РПЛ, а «Динамо» борется за чемпионство и играет очень солидно. Если москвичи отнесутся к игре серьезно (в чем мало сомнений), то своими лучшими сторонами они легко задавят все козыри «Балтики».
Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» и ТБ 2.5 за 2.55.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0