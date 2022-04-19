19 апреля 2022 года в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Балтика» и «Динамо». Игра начнется в 20.00 (мск) на стадионе «Калининград», трансляция будет показана на matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ ожидаемо считают фаворитом встречи «Динамо», на его победу в основное время можно поставить за 1.53 (65%). Коэффициент на успех «Балтики» — 7.00 (14%), а ничья идет с котировкой 4.20 (21%).

Верите, что клуб ФНЛ справится с натиском? При ставке 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 4200 рублей.

Четвертьфинал Кубка — не время для высокой результативности, но, с другой стороны, почему нет? Коэффициент на тотал больше трех мячей жирненький — 2.90. Обратный исход можно взять за 1.42.

«Балтика» — не самый результативный клуб ФНЛ, поэтому шанс, что они отличатся, невысокий. Ставку «обе забьют — нет» можно взять за 1.67.

Хотите добавить интриги? Фора вам в помощь — Ф1 (+1.5) за 1.56 и Ф2 (-1.5) за 2.44.

Коэффициент на пенальти в игре — 2.75, удаление идет с котировкой 3.20, а все вместе можно взять за 5.80. Если считаете, что игра будет спокойной, то отсутствие пенальти берите за 1.39, а отсутствие удаления — за 1.30.

Эксперты считают наиболее вероятным результатом встречи победу «Динамо» 1:0 за 5.50.

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Динамо»

К сожалению для болельщиков «Балтики», шансов победить у хозяев нет. Да, команды из ФНЛ зачастую успешно играют в Кубке, но данный случай выходит за пределы логики. Если рассматривать сухие факты, то «Балтика» кое-как идет в ФНЛ и не претендует на выход в РПЛ, а «Динамо» борется за чемпионство и играет очень солидно. Если москвичи отнесутся к игре серьезно (в чем мало сомнений), то своими лучшими сторонами они легко задавят все козыри «Балтики».

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» и ТБ 2.5 за 2.55.