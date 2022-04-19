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«Балтика» — «Динамо»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 19 апреля 2022 года

Прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России «Балтика» — «Динамо» 19 апреля 2022 года
Артем Белинин
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19 апреля 2022 года в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Балтика» и «Динамо». Игра начнется в 20.00 (мск) на стадионе «Калининград», трансляция будет показана на matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
19 апр, 20:00. Калининград (Калининград)
Балтика
Динамо

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ ожидаемо считают фаворитом встречи «Динамо», на его победу в основное время можно поставить за 1.53 (65%). Коэффициент на успех «Балтики» — 7.00 (14%), а ничья идет с котировкой 4.20 (21%).

Верите, что клуб ФНЛ справится с натиском? При ставке 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 4200 рублей.

Четвертьфинал Кубка — не время для высокой результативности, но, с другой стороны, почему нет? Коэффициент на тотал больше трех мячей жирненький — 2.90. Обратный исход можно взять за 1.42.

Ярослав Гладышев и&nbsp;Клинтон Н'Жи, &laquo;Динамо&raquo;.«Балтика» — «Динамо»: парни Шварца вынесут команду ФНЛ из БЕТСИТИ Кубка России

«Балтика» — не самый результативный клуб ФНЛ, поэтому шанс, что они отличатся, невысокий. Ставку «обе забьют — нет» можно взять за 1.67.

Хотите добавить интриги? Фора вам в помощь — Ф1 (+1.5) за 1.56 и Ф2 (-1.5) за 2.44.

Коэффициент на пенальти в игре — 2.75, удаление идет с котировкой 3.20, а все вместе можно взять за 5.80. Если считаете, что игра будет спокойной, то отсутствие пенальти берите за 1.39, а отсутствие удаления — за 1.30.

Эксперты считают наиболее вероятным результатом встречи победу «Динамо» 1:0 за 5.50.

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Динамо»

К сожалению для болельщиков «Балтики», шансов победить у хозяев нет. Да, команды из ФНЛ зачастую успешно играют в Кубке, но данный случай выходит за пределы логики. Если рассматривать сухие факты, то «Балтика» кое-как идет в ФНЛ и не претендует на выход в РПЛ, а «Динамо» борется за чемпионство и играет очень солидно. Если москвичи отнесутся к игре серьезно (в чем мало сомнений), то своими лучшими сторонами они легко задавят все козыри «Балтики».

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» и ТБ 2.5 за 2.55.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
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