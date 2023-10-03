Директор по организационному развитию PARI: «В индустрии действительно существует нехватка кадров»
2 октября в Москве в Radisson Collection Hotel стартовал форум «Азартные игры: отчисления на спорт». В рамках сессии «HR в спорте и беттинге» выступила директор по организационному развитию букмекерской компании PARI Вера Климанова. Она рассказала о том, как PARI решает проблему с нехваткой кадров в индустрии. Помимо этого, Климанова затронула тему преодоления негативных мифов о беттинге в общении с кандидатами, а также объяснила, чем PARI привлекает потенциальных сотрудников.
О нехватке кадров в индустрии
«Мы с коллегами обсуждали, что нехватка кадров действительно существует. В нашей индустрии необходимо как понимание беттинга, так и понимание спорта. Таких кадров немного. Идти к конкурентам — не вариант. Что делать тогда? Обучать внутри компании. У нас есть свой курс по беттингу и курс по спорту. Мы также активно используем нетворкинг — если я вижу хорошего человека, то всегда найду с ним способ взаимодействия. У нас эта практика поставлена на поток. Мы используем свои связи, знакомимся с интересными людьми, в том числе и на таких мероприятиях, и находим с ними формы сотрудничества.
Это действительно рабочий сценарий, который использует большинство продвинутых компаний. Тут также говорили про программу стажировок. Это классный вариант, но он возможен, только когда у тебя внутри компании есть сотрудники, которые могут помогать развивать молодой персонал и инвестировать в него свои знания и навыки".
О том, как преодолеть возможный негативный фон у кандидата
«У нас есть определенная программа, которую мы выполняем при знакомстве с кандидатом. Часть этого процесса ориентирована на то, чтобы познакомить кандидата с индустрией, развеять мифы, рассказать про нас и про конкурентов. Всегда стандартно работает прозрачность процесса. Даже если у кандидата был какой-то негативной фон относительно компании или индустрии, то, профессионально отрабатывая каждый этап общения, давая своевременную качественную обратную связь, негативность снимается. Естественно, в рамках процесса мы приглашаем человека познакомиться с командой. И здесь мы умеем очаровывать своими кадрами. У нас работают большие профессионалы и в маркетинге, и в технических областях. Познакомившись с такими командами, кандидат зачастую принимает решение в пользу компании PARI — порядка 96% офферов у нас принимаются. Оставшиеся 4% держат нас в тонусе и дают нам импульс для роста. Я считаю, это довольно убедительная цифра.
Недавно мы запустили интерактивный оффер — это документ, который содержит не только сухие базовые требования и условия работы, но также включает в себя описание культуры компании, наши ценности и наш пакет преимуществ. Нам необходимо держать руку на пульсе, чтобы наш оффер всегда оставался конкурентным".
Как удержать и мотивировать сотрудников
«У нас в компании есть цикл развития талантов, где мы раз в год отсматриваем активность людей и их соответствие ценностям и духу компании. Это хороший момент, чтобы поговорить про карьеру, про текущее положение вещей и предвосхитить проблемные ситуации, например потерю мотивации. Такие мероприятия помогают заранее это прорабатывать. Текучка у нас 8% на текущий момент. С точки обновления хорошо бы иметь текучку не 1-2%. Мы свою «свежую кровь» получаем за счет роста компании — активно нанимаем, привлекая кадры в том числе нашими ценностями. Одна из наших основных ценностей — стремление к победе. Эта ценность отлично просматривается у бывших спортсменов. Я прекрасно понимаю, что люди, которые построили профессиональную спортивную карьеру, будут результативны в любом контексте, в том числе и в бизнесе».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1