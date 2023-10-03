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3 октября, 23:45

Директор по организационному развитию PARI: «В индустрии действительно существует нехватка кадров»

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Вера Климанова.

2 октября в Москве в Radisson Collection Hotel стартовал форум «Азартные игры: отчисления на спорт». В рамках сессии «HR в спорте и беттинге» выступила директор по организационному развитию букмекерской компании PARI Вера Климанова. Она рассказала о том, как PARI решает проблему с нехваткой кадров в индустрии. Помимо этого, Климанова затронула тему преодоления негативных мифов о беттинге в общении с кандидатами, а также объяснила, чем PARI привлекает потенциальных сотрудников.

О нехватке кадров в индустрии

«Мы с коллегами обсуждали, что нехватка кадров действительно существует. В нашей индустрии необходимо как понимание беттинга, так и понимание спорта. Таких кадров немного. Идти к конкурентам — не вариант. Что делать тогда? Обучать внутри компании. У нас есть свой курс по беттингу и курс по спорту. Мы также активно используем нетворкинг — если я вижу хорошего человека, то всегда найду с ним способ взаимодействия. У нас эта практика поставлена на поток. Мы используем свои связи, знакомимся с интересными людьми, в том числе и на таких мероприятиях, и находим с ними формы сотрудничества.

Это действительно рабочий сценарий, который использует большинство продвинутых компаний. Тут также говорили про программу стажировок. Это классный вариант, но он возможен, только когда у тебя внутри компании есть сотрудники, которые могут помогать развивать молодой персонал и инвестировать в него свои знания и навыки".

О том, как преодолеть возможный негативный фон у кандидата

«У нас есть определенная программа, которую мы выполняем при знакомстве с кандидатом. Часть этого процесса ориентирована на то, чтобы познакомить кандидата с индустрией, развеять мифы, рассказать про нас и про конкурентов. Всегда стандартно работает прозрачность процесса. Даже если у кандидата был какой-то негативной фон относительно компании или индустрии, то, профессионально отрабатывая каждый этап общения, давая своевременную качественную обратную связь, негативность снимается. Естественно, в рамках процесса мы приглашаем человека познакомиться с командой. И здесь мы умеем очаровывать своими кадрами. У нас работают большие профессионалы и в маркетинге, и в технических областях. Познакомившись с такими командами, кандидат зачастую принимает решение в пользу компании PARI — порядка 96% офферов у нас принимаются. Оставшиеся 4% держат нас в тонусе и дают нам импульс для роста. Я считаю, это довольно убедительная цифра.

Недавно мы запустили интерактивный оффер — это документ, который содержит не только сухие базовые требования и условия работы, но также включает в себя описание культуры компании, наши ценности и наш пакет преимуществ. Нам необходимо держать руку на пульсе, чтобы наш оффер всегда оставался конкурентным".

Как удержать и мотивировать сотрудников

«У нас в компании есть цикл развития талантов, где мы раз в год отсматриваем активность людей и их соответствие ценностям и духу компании. Это хороший момент, чтобы поговорить про карьеру, про текущее положение вещей и предвосхитить проблемные ситуации, например потерю мотивации. Такие мероприятия помогают заранее это прорабатывать. Текучка у нас 8% на текущий момент. С точки обновления хорошо бы иметь текучку не 1-2%. Мы свою «свежую кровь» получаем за счет роста компании — активно нанимаем, привлекая кадры в том числе нашими ценностями. Одна из наших основных ценностей — стремление к победе. Эта ценность отлично просматривается у бывших спортсменов. Я прекрасно понимаю, что люди, которые построили профессиональную спортивную карьеру, будут результативны в любом контексте, в том числе и в бизнесе».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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