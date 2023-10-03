Директор по организационному развитию PARI: «В индустрии действительно существует нехватка кадров»

2 октября в Москве в Radisson Collection Hotel стартовал форум «Азартные игры: отчисления на спорт». В рамках сессии «HR в спорте и беттинге» выступила директор по организационному развитию букмекерской компании PARI Вера Климанова. Она рассказала о том, как PARI решает проблему с нехваткой кадров в индустрии. Помимо этого, Климанова затронула тему преодоления негативных мифов о беттинге в общении с кандидатами, а также объяснила, чем PARI привлекает потенциальных сотрудников.

О нехватке кадров в индустрии

«Мы с коллегами обсуждали, что нехватка кадров действительно существует. В нашей индустрии необходимо как понимание беттинга, так и понимание спорта. Таких кадров немного. Идти к конкурентам — не вариант. Что делать тогда? Обучать внутри компании. У нас есть свой курс по беттингу и курс по спорту. Мы также активно используем нетворкинг — если я вижу хорошего человека, то всегда найду с ним способ взаимодействия. У нас эта практика поставлена на поток. Мы используем свои связи, знакомимся с интересными людьми, в том числе и на таких мероприятиях, и находим с ними формы сотрудничества.

Это действительно рабочий сценарий, который использует большинство продвинутых компаний. Тут также говорили про программу стажировок. Это классный вариант, но он возможен, только когда у тебя внутри компании есть сотрудники, которые могут помогать развивать молодой персонал и инвестировать в него свои знания и навыки".

О том, как преодолеть возможный негативный фон у кандидата

«У нас есть определенная программа, которую мы выполняем при знакомстве с кандидатом. Часть этого процесса ориентирована на то, чтобы познакомить кандидата с индустрией, развеять мифы, рассказать про нас и про конкурентов. Всегда стандартно работает прозрачность процесса. Даже если у кандидата был какой-то негативной фон относительно компании или индустрии, то, профессионально отрабатывая каждый этап общения, давая своевременную качественную обратную связь, негативность снимается. Естественно, в рамках процесса мы приглашаем человека познакомиться с командой. И здесь мы умеем очаровывать своими кадрами. У нас работают большие профессионалы и в маркетинге, и в технических областях. Познакомившись с такими командами, кандидат зачастую принимает решение в пользу компании PARI — порядка 96% офферов у нас принимаются. Оставшиеся 4% держат нас в тонусе и дают нам импульс для роста. Я считаю, это довольно убедительная цифра.

Недавно мы запустили интерактивный оффер — это документ, который содержит не только сухие базовые требования и условия работы, но также включает в себя описание культуры компании, наши ценности и наш пакет преимуществ. Нам необходимо держать руку на пульсе, чтобы наш оффер всегда оставался конкурентным".

Как удержать и мотивировать сотрудников

«У нас в компании есть цикл развития талантов, где мы раз в год отсматриваем активность людей и их соответствие ценностям и духу компании. Это хороший момент, чтобы поговорить про карьеру, про текущее положение вещей и предвосхитить проблемные ситуации, например потерю мотивации. Такие мероприятия помогают заранее это прорабатывать. Текучка у нас 8% на текущий момент. С точки обновления хорошо бы иметь текучку не 1-2%. Мы свою «свежую кровь» получаем за счет роста компании — активно нанимаем, привлекая кадры в том числе нашими ценностями. Одна из наших основных ценностей — стремление к победе. Эта ценность отлично просматривается у бывших спортсменов. Я прекрасно понимаю, что люди, которые построили профессиональную спортивную карьеру, будут результативны в любом контексте, в том числе и в бизнесе».