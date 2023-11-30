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«Рейнджерс» — «Арис»: где смотреть матч Лиги Европы 30 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Рейнджерс» — «Арис» 30 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Рейнджерс».
Фото Getty Images

«Арис» Александра Кокорина в пятом туре группового этапа Лиги Европы сойдется со второй командой квартета С — «Рейнджерс». Матч пройдет на стадионе шотландцев «Айброкс», стартовый свисток норвежского рефери Рохита Сагги прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Лига Европы. Группа C
30 нояб, 23:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
Арис Л

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение команде Филиппа Клемана: коэффициент на победу «джерс» — 1.32, что составляет приблизительно 74% вероятности. Успех киприотов предложен с котировкой 9.00 (10%) — это наименее реальный исход противостояния. Ничья идет за 5.70 (16%).

Единственные очки на групповом этапе «Арис» набрал в первой встрече с «Рейнджерс», когда неожиданно победил (2:1). Поставить на то, что в предстоящем поединке «легкая бригада» хотя бы не уступит, можно за 3.56.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство хозяев:

• победа «Рейнджерс» 2:0 — за 6.31;

• 1:0 — за 7.50;

• 3:0 — за 7.75.

Александр Кокорин (&laquo;Арис&raquo;). «Рейнджерс» — «Арис»: прогноз на матч Лиги Европы 30 ноября 2023 года

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.42.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.91, обратный рынок оценен в 1.88.

Комбинированный вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.05.

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«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 30 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Даниил Хлусевич

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Спартак

 12 1 3
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