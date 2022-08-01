«Монако» — ПСВ: эксперты оценили шансы Головина сыграть на групповом этапе ЛЧ
2 августа в борьбу за право играть на групповом этапе Лиги чемпионов вступят суперклубы из Франции и Нидерландов — «Монако» и ПСВ. Первая встреча третьего квалификационного раунда турнира состоится в Монако на стадионе «Луи II» и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее посмотреть не получится. Обслужит матч итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев приличными фаворитами встречи. Победу команды Александра Головина можно взять за 1.96, это приблизительно 51% вероятности исхода. На ПСВ котировка почти в два раза выше — 3.70 (25%). Ничью предложено взять за 3.80 (24%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления выплата составит 3800 рублей, а чистая прибыль — 2800 рублей.
Эксперты дали на проход «Монако» в решающий раунд квалификации ЛЧ коэффициент 1.69, на итоговый успех ПСВ — за 2.18.
Что до голов, то в ближайшей игре их должно быть достаточно: тотал больше 2.5 идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13.
Можете взять победу одной из команд с форой (0): на монегасков котировка 1.45, на клуб из Эйндховена — 2.75.
Фанатам повезло, потому что и «Монако», и ПСВ — команды очень атакующие и много забивающие. При этом у них есть проблемы с обороной. Как пример: в матче за Суперкубок Нидерландов «крестьяне» победили «Аякс» со счетом 5:3. Поэтому можно и нужно рассмотреть вариант «обе забьют» за 1.67.
А наиболее вероятный точный счет встречи команд — ничья 1:1 за 6.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0