«Монако» — ПСВ: эксперты оценили шансы Головина сыграть на групповом этапе ЛЧ

2 августа в борьбу за право играть на групповом этапе Лиги чемпионов вступят суперклубы из Франции и Нидерландов — «Монако» и ПСВ. Первая встреча третьего квалификационного раунда турнира состоится в Монако на стадионе «Луи II» и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее посмотреть не получится. Обслужит матч итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев приличными фаворитами встречи. Победу команды Александра Головина можно взять за 1.96, это приблизительно 51% вероятности исхода. На ПСВ котировка почти в два раза выше — 3.70 (25%). Ничью предложено взять за 3.80 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления выплата составит 3800 рублей, а чистая прибыль — 2800 рублей.

Эксперты дали на проход «Монако» в решающий раунд квалификации ЛЧ коэффициент 1.69, на итоговый успех ПСВ — за 2.18.

Что до голов, то в ближайшей игре их должно быть достаточно: тотал больше 2.5 идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13.

Можете взять победу одной из команд с форой (0): на монегасков котировка 1.45, на клуб из Эйндховена — 2.75.

Фанатам повезло, потому что и «Монако», и ПСВ — команды очень атакующие и много забивающие. При этом у них есть проблемы с обороной. Как пример: в матче за Суперкубок Нидерландов «крестьяне» победили «Аякс» со счетом 5:3. Поэтому можно и нужно рассмотреть вариант «обе забьют» за 1.67.

А наиболее вероятный точный счет встречи команд — ничья 1:1 за 6.90.