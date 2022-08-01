Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Монако» — ПСВ: эксперты оценили шансы Головина сыграть на групповом этапе ЛЧ

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Желсон Мартинш, «Монако».
Фото Global Look Press

2 августа в борьбу за право играть на групповом этапе Лиги чемпионов вступят суперклубы из Франции и Нидерландов — «Монако» и ПСВ. Первая встреча третьего квалификационного раунда турнира состоится в Монако на стадионе «Луи II» и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее посмотреть не получится. Обслужит матч итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
02 авг, 21:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
ПСВ

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев приличными фаворитами встречи. Победу команды Александра Головина можно взять за 1.96, это приблизительно 51% вероятности исхода. На ПСВ котировка почти в два раза выше — 3.70 (25%). Ничью предложено взять за 3.80 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления выплата составит 3800 рублей, а чистая прибыль — 2800 рублей.

Эксперты дали на проход «Монако» в решающий раунд квалификации ЛЧ коэффициент 1.69, на итоговый успех ПСВ — за 2.18.

Что до голов, то в ближайшей игре их должно быть достаточно: тотал больше 2.5 идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13.

Можете взять победу одной из команд с форой (0): на монегасков котировка 1.45, на клуб из Эйндховена — 2.75.

Александр Головин и&nbsp;Кевин Фолланд, &laquo;Монако&raquo;. «Монако» — ПСВ: команда Головина сделает шаг навстречу групповому этапу ЛЧ?

Фанатам повезло, потому что и «Монако», и ПСВ — команды очень атакующие и много забивающие. При этом у них есть проблемы с обороной. Как пример: в матче за Суперкубок Нидерландов «крестьяне» победили «Аякс» со счетом 5:3. Поэтому можно и нужно рассмотреть вариант «обе забьют» за 1.67.

А наиболее вероятный точный счет встречи команд — ничья 1:1 за 6.90.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Монако
ФК ПСВ
2
0
Читайте также
Как окружность талии влияет на здоровье?
Из-за Миранчука в «Торино» уже случилась драка. Что еще ждет россиянина в новом клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперты оценили шансы «Шерифа» выбить чемпиона Чехии из борьбы за ЛЧ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости