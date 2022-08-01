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Сегодня, 15:15

Эксперты оценили шансы «Шерифа» выбить чемпиона Чехии из борьбы за ЛЧ

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Йиндрик Штанек, «Виктория Пльзень».
Фото Global Look Press

2 августа в Лиге чемпионов стартуют первые матчи третьего квалификационного раунда. В одном из них чемпион Молдавии и автор громких сенсаций прошлогоднего розыгрыша «Шериф» сыграет с лучшим клубом Чехии — «Викторией Пльзень». Игра состоится в Кишиневе на стадионе «Зимбру» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее посмотреть не получится. Обслужит встречу арбитр из Нидерландов Дани Маккели.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
02 авг, 20:00. Sheriff (Тирасполь)
Шериф
Виктория Пл

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Шерифа» есть минимальное преимущество перед соперником в предстоящем матче. На победу молдавского клуба можно поставить с коэффициентом 2.70, что примерно 36% вероятности. На ничью котировка 2.90 (33%), на успех «Виктории» — 3.00 (31%).

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Уже сейчас вы можете выбрать своего фаворита всего противостояния: эксперты предполагают, что в следующий раунд должен пройти чешский клуб, на него коэффициент — 1.58. На «Шериф» — 2.38.

Что касается голов в ближайшем матче, то их не должно быть много: на тотал больше 2.5 мяча котировка огромная — 2.70, на ТМ 2.5 — всего 1.47.

Не факт, что какой-то команде удастся забить больше двух раз: ИТБ1 (1.5) идет за 3.00, ИТБ2 (1.5) — за 3.30.

Также невысоки шансы наблюдать обмен голами, ведь в предыдущих раундах «Шериф» искусно засушивал игру. На «обе забьют» котировка 2.28, на обратный исход — 1.63.

Илья Самошников, &laquo;Рубин&raquo;. «Рубин» — «Уфа»: жажда мести помешает команде Слуцкого одержать легкую победу

Пенальти можете взять за 3.40, удаление — за 4.00.

Предполагается, что матч может закончиться с одним из двух счетов — ничья 1:1 и минимальная победа хозяев 1:0 доступны за одинаковый коэффициент 5.80.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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ФК Шериф (Тирасполь)
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«Рубин» — «Уфа»: прогноз на матч ФНЛ 1 августа 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
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Сочи – Н. Новгород
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Федор Смолов

Динамо

 4
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
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Николай Комличенко

Ростов

 3
П
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Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
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Динамо

 2
И К Ж
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Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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