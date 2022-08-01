Эксперты оценили шансы «Шерифа» выбить чемпиона Чехии из борьбы за ЛЧ
2 августа в Лиге чемпионов стартуют первые матчи третьего квалификационного раунда. В одном из них чемпион Молдавии и автор громких сенсаций прошлогоднего розыгрыша «Шериф» сыграет с лучшим клубом Чехии — «Викторией Пльзень». Игра состоится в Кишиневе на стадионе «Зимбру» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее посмотреть не получится. Обслужит встречу арбитр из Нидерландов Дани Маккели.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Шерифа» есть минимальное преимущество перед соперником в предстоящем матче. На победу молдавского клуба можно поставить с коэффициентом 2.70, что примерно 36% вероятности. На ничью котировка 2.90 (33%), на успех «Виктории» — 3.00 (31%).
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Уже сейчас вы можете выбрать своего фаворита всего противостояния: эксперты предполагают, что в следующий раунд должен пройти чешский клуб, на него коэффициент — 1.58. На «Шериф» — 2.38.
Что касается голов в ближайшем матче, то их не должно быть много: на тотал больше 2.5 мяча котировка огромная — 2.70, на ТМ 2.5 — всего 1.47.
Не факт, что какой-то команде удастся забить больше двух раз: ИТБ1 (1.5) идет за 3.00, ИТБ2 (1.5) — за 3.30.
Также невысоки шансы наблюдать обмен голами, ведь в предыдущих раундах «Шериф» искусно засушивал игру. На «обе забьют» котировка 2.28, на обратный исход — 1.63.
Пенальти можете взять за 3.40, удаление — за 4.00.
Предполагается, что матч может закончиться с одним из двух счетов — ничья 1:1 и минимальная победа хозяев 1:0 доступны за одинаковый коэффициент 5.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0