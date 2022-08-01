Эксперты оценили шансы «Шерифа» выбить чемпиона Чехии из борьбы за ЛЧ

2 августа в Лиге чемпионов стартуют первые матчи третьего квалификационного раунда. В одном из них чемпион Молдавии и автор громких сенсаций прошлогоднего розыгрыша «Шериф» сыграет с лучшим клубом Чехии — «Викторией Пльзень». Игра состоится в Кишиневе на стадионе «Зимбру» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее посмотреть не получится. Обслужит встречу арбитр из Нидерландов Дани Маккели.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Шерифа» есть минимальное преимущество перед соперником в предстоящем матче. На победу молдавского клуба можно поставить с коэффициентом 2.70, что примерно 36% вероятности. На ничью котировка 2.90 (33%), на успех «Виктории» — 3.00 (31%).

Хотите выиграть 3000 рублей? Ставка в 1000 рублей на триумф гостей принесет вам эти деньги в случае положительного исхода.

Уже сейчас вы можете выбрать своего фаворита всего противостояния: эксперты предполагают, что в следующий раунд должен пройти чешский клуб, на него коэффициент — 1.58. На «Шериф» — 2.38.

Что касается голов в ближайшем матче, то их не должно быть много: на тотал больше 2.5 мяча котировка огромная — 2.70, на ТМ 2.5 — всего 1.47.

Не факт, что какой-то команде удастся забить больше двух раз: ИТБ1 (1.5) идет за 3.00, ИТБ2 (1.5) — за 3.30.

Также невысоки шансы наблюдать обмен голами, ведь в предыдущих раундах «Шериф» искусно засушивал игру. На «обе забьют» котировка 2.28, на обратный исход — 1.63.

Пенальти можете взять за 3.40, удаление — за 4.00.

Предполагается, что матч может закончиться с одним из двух счетов — ничья 1:1 и минимальная победа хозяев 1:0 доступны за одинаковый коэффициент 5.80.