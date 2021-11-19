19 ноября 2021 года в 14-м туре лиги 1 «Монако» примет действующего чемпиона Франции «Лилль». Встреча пройдет на стадионе «Луи II», начало — в 23.00.

Монегаски — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Монако» можно за 2.16 — это примерно 44% вероятности. Триумф «Лилля» и ничья в матче оцениваются одинаковым коэффициентом 3.50 (28%).

При ставке в 1000 рублей на «Монако» потенциальная выплата составит 2160 рублей, а прибыль — 1160 рублей.

Ф1(0) доступна за 1.56, а Ф2(0) — за 2.55.

Тотал голов больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.00, а ТМ 2.5 — 1.86.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.83. Обратный исход оценивается коэффициентом 1.98.

Шансы монегасков забить больше одного мяча оцениваются коэффициентом 2.12.

Уверены, что «Лилль» сумеет отличиться дважды или более? Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 2.90.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.40.