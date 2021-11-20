20 ноября в 12-м туре чемпионата Англии сыграют «Ливерпуль» и «Арсенал». Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и начнется в 20.30. Трансляцию покажет сервис Okko.

20.11.2021 | Ливерпуль - Арсенал

Партнер «Ливерпуля» — букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом команду Клоппа. На успех «Ливерпуля» можно поставить с котировкой 1.48 — это примерно 65% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.80 (20%), а победа «Арсенала» есть в линии за 6.60 (15%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Арсенала» потенциальная выплата составит 6000 рублей.

Ф1(-1.5) идет за 2.24, а Ф2(+1.5) — за 1.65.

Ставку «Арсенал» не проиграет» можно взять за 2.75.

Шансы «Ливерпуля» забить больше одного оцениваются коэффициентом 1.45.

Уверены, что «Арсенал» также сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.85.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 2:1 в пользу «Ливерпуля» наиболее вероятным. На него можно поставить за 7.90.